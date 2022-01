Câte filme au fost înscrise la premiile Oscar. Este cel mai mic număr din ultimii zece ani

Anul acesta, doar 276 de lungmetraje au fost înscrise la premiile Oscar, la categoria cel mai bun film.

Este cel mai mic număr de filme din ultimii zece ani, spre deosebire de anul trecut. Atunci au fost prezentate cele mai multe pelicule din ultimii 50 de ani.

Lista oficială a filmelor care au șansa de a câștiga râvnitul premiu va fi anunțată pe 8 februarie.

Pentru ediția din acest an a premiilor Oscar au fost înscrise doar 276 de filme. În ultimele luni s-a tot discutat despre numărul de producții ce se vor lupta pentru premiile decernate de Academia Americană de Film.

Niciodată în ultimii zece ani lista nu a fost atât de scurtă. Un motiv este că perioada de eligibilitate a fost de doar 10 luni. În anul 2021 gala a fost amânată pentru finalul lunii aprilie din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, au fost înscrise și producțiile lansate în lunile ianuarie și februarie.

În final, pentru Premiul Oscar 2021 au intrat în cursă 366 de filme, reprezentând cel mai mare număr din ultimii 50 de ani.

Organizatorii au stabilit însă, că anul acesta pot participa filmele lansate între 1 martie – 31 decembrie 2021. În competiție au fost de asemenea admise în mod excepțional și filmele lansate doar în streaming, chiar dacă nu au ajuns și în cinematografe. Condiția a fost ca lansarea să fi fost deja programată, dar amânată din cauza pandemiei de coronavirus.

în acest an se numără: Dune, Spencer, House of Gucci, King Richard sau The Power of the Dog.

Lista oficială a nominalizaților va fi anunțată pe data de 8 februarie.

Un film românesc, considerat favorit

De asemenea, criticii susțin că , Babardeală cu bucluc sau porno balamuc, are toate șansele să fie premiat în acest an la categoria cel mai bun lungmetraj internațional. Pelicula a fost foarte apreciată în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unde a primit și un premiu.

Cea de-a 94-a ceremonie a Premiilor Academiei, prezentată de Academia de Arte și Științe Cinematografice va avea loc la Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles, pe 27 martie 2022.