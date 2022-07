Câte gogoși a vândut Marcel Ciolacu în 2021. Ajuns mare în politică, șeful PSD nu a renunțat la micile sale afaceri de la Buzău

Marcel Ciolacu a dat lovitura în afaceri, în 2021, când a înregistrat o cifră de afaceri apropiată de cea pe care o avea înainte de pandemie. Președintele Camerei Deputaților a avut, de-a lungul timpului, mai multe afaceri, însă cea mai profitabilă s-a dovedit magazinul de panificație de la Buzău.

Marcel Ciolacu, patron cu experiență, la Buzău

Conform , Marcel Ciolacu deține părți sociale la două societăți comerciale: Lucia Com 94 SRL și Alcom SRL. De asemenea, el este membru fondator al Asociației Lumina 1879, din Buzău.

ADVERTISEMENT

Lucia Com 94 SRL este o firmă înființată în octombrie 1994, care are ca obiect de activitate ”fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie”. Jurnaliștii de la Cotidianul scriau că societatea are un punct de lucru într-o piață din Buzău, acolo unde .

Afacerea este una de familie, în care Marcel Ciolacu deține 55%, Roxana Ciolacu are 35 % iar Daniel Ciolacu – 10%. Acesta din urmă este și administratorul firmei.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu, dividende de jumătate de milion de lei din vânzarea de gogoși, covrigi și pâine

În 2021, magazinul alimentar al lui Marcel Ciolacu și-a revenit spectaculos după un an dificil, în care a înregistrat o pierdere netă de aproape 170.000 de lei. Anul trecut, firma a trecut pe plus, cu un profit de 24.734 de lei, la o cifră de afaceri de aproape 790.000 de lei.

Cea mai mare parte a veniturilor obținute au mers în salarii (firma are 7 angajați) și în stingerea unor datorii. Astfel, dacă în 2020, patronul Ciolacu avea datorii de 1,17 milioane lei, acestea au scăzut, în prezent, la jumătate.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în ultima declarație de avere, Marcel Ciolacu a scris că a încasat dividende de 489.400 de lei, iar soția lui, Roxana, de 162.000 de lei, doar de la firma de panificație. Suma pare una destul de mare, însă șeful PSD nu a explicat dacă aceasta provine doar din profitul pe anul trecut al companiei.

La firma de consultanță au mai rămas doar 2 angajați din 134

Alcom SRL îl are tot pe Marcel Ciolacu asociat majoritar, cu 50% din părțile sociale, Roxana Ciolacu are 35%, iar Daniel Ciolacu deține 15 procente. În trecut, pe aici a trecut și Andreea Ciolacu, nepoata președintelui Camerei Deputaților. În 2015, aceasta era secretară la firma unchiului său, iar în prezent a prins un post de consilier la Institutul Cultural Român.

ADVERTISEMENT

A doua firmă a lui Ciolacu oferă consultanță pentru afaceri și management, și a avut o perioadă ”de glorie” între 2004 și 2008, când avea în jur de 3 milioane de lei, cifră de afaceri. Și variațiile de personal au fost destul de mari: în 2003 nu avea angajați, un an mai târziu avea 134, iar în 2021 a păstrat doar 2.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, Alcom SRL a ajuns la o cifră de afaceri de 182.311 lei și a înregistrat o pierdere de 14.753. Datoriile societății au ajuns și ele la 211.684 de lei.

Ciolacu a mai avut o firmă pe care a radiat-o

Marcel Ciolacu a mai avut 25% din firma D&G Industrie SRL, unde era asociat cu Alexandru Constantin, Ionel Tescaru și Gheorghe Doloiu, și care avea ca obiect de activitate ”comerțul cu amănuntul în magazinele nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”. Societatea nu a mai avut activitate din 2012, iar în 2018 a fost radiată.

Marcel Ciolacu mai este membru fondator al Asociației Lumina 1879, fără activitate economică și care a fost suspectată de presă că ar fi, în realitate, o lojă masonică.