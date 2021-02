Câte golden buzz-uri au jurații de la Românii au talent în sezonul 11. S-au dat deja două

Emisiunea „Românii au talent” a debutat cu sezonul numărul 11 vineri, 5 februarie, aflându-se în momentul de față și câte goden buzz-uri vor oferi jurații de la Pro TV. Doi concurenți au primit deja șansa de a merge direct în semifinală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jurații și cei doi prezentatori, Pavel Bartoș și Smiley, au dreptul la 10 golden buzz-uri, la fel ca și anul trecut. Singura diferență din sezonul acesta este că nu va exista un singur buton auriu, ci fiecare vedetă a show-ului va avea unul propriu.

În aceste condiții Alexandra Dinu, Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu au dreptul să apese de două ori butonul auriu atunci când le ajunge la inimă unul dintre participanții ajungi pe scena emisiunii „Românii au talent” de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Românii au talent continuă seria butonului auriu. Câte golden buzz-uri se dau sezonul acesta

De asemenea, prezentatorii show-ului vor putea apăsa de două ori golden buzz-ul, fiecare dintre ai având dreptul la o singură apreciere de acest gen. Așadar, totalul apăsării butonului auriu este de 10, doi dintre concurenți primind deja această șansă.

Este vorba de Filip Cioc, un băiat de 10 ani, care i-a impresionat până la lacrimi pe jurați, dar și pe telespectatori din fața micilor ecrane. Concurentul are o poveste de viață tristă, având nevoie de o intervenție chirurgicală la ochi încă de la vârsta de 8 ani.

ADVERTISEMENT

„Chiar trebuie să ne aducem aminte de momentul acesta!”, a spus Florin Călinescu în prima ediție a emisiunii din sezonul acesta, vineri, 5 februarie 2021, după care a apăsat butonul auriu.

Cel de-a doilea golden buzz a fost primit tot de un copil. Rareș Trufea (16 ani) a ajuns la inimile celor de acasă datorită vocii sale, talentului la pian, dar și prin prisma poveștii sale de viață, mama sa fiind plecată din țară pentru a-i asigura un viitor mai bun.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pasionat de pian încă de la 5 ani, adolescentul a ajuns în semifinală mulțumită lui Smiley și lui Pavel Bartoș, Andra fiind și ea pe punctul de a apăsa butonul auriu de la masa juriului.

„Nu mă așteptam la așa ceva, nu-mi vine să cred că am luat Golden Buzz-ul. Nu știam ce s-a întâmplat, când am auzit sunetul de la Golden Buzz și am văzut și confetiile, nu mi-a venit să cred, am rămas șocat”, a spus Rareș Trufea, la Românii au talent.

ADVERTISEMENT