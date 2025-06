Câte gospodării din România primesc ajutor financiar pentru plata facturilor la energie. Anunțul Ministerului Energiei

Autoritățile lucrează în aceste zile la noua schemă de sprijin care va intra în vigoare după eliminarea plafonării prețurilor la curent. Ministerul Energiei a anunțat, marți, câte gospodării din țară vor beneficia, de la 1 iulie, de ajutor financiar pentru plata facturilor la energie.

Anunțul zilei de la Ministerul Energiei: 3,5 milioane de gospodării din România primesc ajutor pentru plata facturilor

Românii vulnerabili, mai exact cei cu venituri mici, . Măsura se va aplica după 1 iulie, în contextul liberalizării pieței de electricitate.

Schema de ajutor pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, care ar urma să se aplice după încetarea actualei scheme de plafonare a prețurilor energiei electrice, va putea fi aprobată după ce va fi format noul executiv, a declarat Adrian Vintilă, consilier în cadrul Ministerului Energiei.

Oficialul din minister a făcut însă un alt anunț important. Acesta a spus că circa 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de ajutorul pentru facturile la energie după 1 iulie. Acest număr reprezintă o treime din totalul locurilor de consum, de aproximativ 9 milioane.

”Pe datele INS împerecheate sau încrucișate cu rapoartele ANRE, referitoare la locurile de consum energie electrică cu consum casnic, pe scenariul realist, cel care de altfel a și fost propus către Guvern, undeva la 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de acest ajutor. Când ne-a reieșit această cifră am zis, dom’le, ceva se întâmplă, nu credem că e bine, parcă sunt prea mulți.

Și apoi am început să colectăm informații și am văzut că MIPE în 2022-2023 a acordat 2,7 milioane de carduri pentru energie. După care ne-am uitat la raportul Băncii Mondiale referitor la gradul de sărăcie energetică în România, care spune că o treime din gospodăriile din România se află în sărăcia energetică. Și până la urmă 3,5 milioane, este o treime din totalul locurilor de consum de aproximativ 9 milioane. Deci despre acest număr maxim de gospodării am putea vorbi”, a spus Vintilă, conform .

Care e durata acestui program de ajutor pentru românii vulnerabili

În ceea ce privește durata , reprezentantul guvernului a declarat că aceasta se va derula până la 31 martie 2026.

Vintilă a mai spus că acest mecanism are o altă abordare și că este nevoie ca și solicitanții să vină proactiv către primărie, către furnizor sau către oficiile poștale să se înscrie în program.

”Dacă sunt persoane care nu figurează cu venit în România și care teoretic s-ar încadra aici, dacă ANAF-ul sau Casa de Pensii vede venit 0 și poate îi raportează, dacă aceștia nu fac solicitare pentru că se află în afara țării, de exemplu, atunci e clar că statul nu va avea o cheltuială maximală cu 3,5 milioane de gospodări”, a spus Adrian Vintilă.

Angajatul ministerului nu a avansat o valoare pentru sprijinul ce ar urma să fie acordat consumatorilor vulnerabili. A mai adăugat doar că beneficiarii ar putea avea timp până în septembrie să se înscrie în mecanism. Românii care fac acest lucru în septembrie vor primi retroactiv banii pentru lunile iulie și august.