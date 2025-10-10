Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri

Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat câte intervenții estetice are Cristi Borcea. Marele afacerist nu prea își arată deloc de vârsta și este cât se poate de vizibil că își întreține tenul atât cât poate.

Câte intervenții estetice are Cristi Borcea și de la ce vârstă și le-a făcut

. Și-a dorit să arate bine și în primă fază a început cu puțin botox. Avea doar 35 de ani atunci, iar ulterior lucrurile au evoluat.

Astfel, la cei 55 de ani ai săi, Cristi Borcea are în jur de 7 intervenții estetice. Acesta și-a injectat botox în frunte, dar și în jurul ochilor. Totodată, afaceristul are injectat acid hialuronic în pomeți, dar și în jurul bărbiei.

Acesta și-a făcut și blefaroplastie de asemenea. Totodată, și-a vopsit sprâncenele, dar și părul de-a lungul timpului. Și nu regretă deloc alegerile pe care și le-a făcut, iar în continuare caută să se mențină în formă.

“Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.r. – Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, spunea Cristi Borcea, în urmă cu ceva timp.

Ce tratamente faciale își face Cristi Borcea

Pe lângă aceste intervenții estetice pe care le are deja, Cristi Borcea are grijă constant de pielea sa. Acesta recunoaște că face diferite tratamente noninvazive constant, iar unele nici nu dor.

Și tot el a recunoscut că la un moment dat și-a făcut un minilifting și și-a pus și păr. Cât despre despre restul tratamentelor, acestea îmbunătățesc calitatea pielii, iar uneori costurile ajung chiar și la mii de euro. .

„Tot ce e nou fac! Botox, acid hialuronic, Morpheus tot. Nu mi-e frică deloc! Am făcut și minilifting. Nu doare deloc. Mi-am pus și păr. Acum 20 de ani mi-am pus prima dată. Acum mi-am pus cinci sute de fire. Să nu se vadă diferența. Ha, ha, ha. E ieftin”, a povestit el în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Cum se menține în formă fostul investitor de la Dinamo

Nu doar aceste intervenții estetice și tratamente îl ajută însă să arate bine. Cristi Borcea recunoaște că are grijă să facă și sport în fiecare zi. Astfel de activități îl relaxează de fiecare dată.

Totodată, fostul investitor de la Dinamo face sauna și înot. În weekend-uri merge și în Pădurea Băneasa pentru o plimbare mai lungă. Iar toate aceste lucruri îl ajută să se simtă bine și să aibă energie.

„Două ore de sport în fiecare zi. Asta mă relaxează. Fac înot, saună. Sâmbăta și duminică merg prin pădure cu Piți. Ne plimbăm câte o oră jumate, două ore. Pițurcă se duce în fiecare zi. În pădure la Băneasa”, a mai dezvăluit el.