Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?”

Florin Prunea a povestit la "FANATIK DINAMO" experienţele extreme pe care le-a trăit în jungla thailandeză şi cum acestea l-au transformat fizic şi psihic.
Daniel Spătaru
04.02.2026 | 17:15
Florin Prunea a avut parte de experienţa vieţii la „Desafio”, show-ul care se difuzează din 5 ianuarie la Pro TV. Fostul portar al echipei naţionale a fost invitatul lui Cristi Coste în ediţia de marţi a emisiunii „FANATIK DINAMO” şi pe lângă subiectele din fotbal dezbătute a vorbit şi despre provocările extraordinare de care a avut parte în jungla din Thailanda.

„N-am crezut niciodată că poate să scoată din mine ce am mai rău”

Florin Prunea s-a întors acasă un cu totul alt om faţă de cel care a plecat în aventura „Desafio”. Transformarea a fost atât de natură mentală, cât şi fizică. Schimbarea fizică a fost cel mai plastic rezumată de fostul său coleg de la Dinamo şi echipa naţională, Ionuţ Lupescu. „Mi-a zis, când m-a văzut: ‘Unde-ai fost băi somalezule?'”, a povestit el. „N-ai văzut ce faţă aveam? Cu barba aia albă… Am slăbit 9 kg”, a dezvăluit Prunea, la „FANATIK DINAMO”.

Fostul goalkeeper a rămas marcat de experienţa trăită şi a descris transformarea de care a a avut parte. „A fost ceva incredibil. Ăsta nu e reality show, ca să fie clar. Asta e lecţie de viaţă. A fost atâta suferinţă! N-am crezut niciodată că poate să scoată din mine ce am mai rău. Nu mai puteam să mă controlez. Când am plecat de acasă ziceam că o să stau zece zile şi mă întorc. Ce să fac eu acolo cu ăia toţi, 30-35 de ani. Băi şi m-a luat flama, m-au tras ăia micii după ei. Nu ştiu cum i-au ales pe ăştia 24, din câteva mii am înţeles, pe toţi nebunii. Toţi 24, fiecare cu ţăcăneala lui”, a mai spus Prunea.

Florin Prunea, despre Desafio: „Mi-a arătat că n-am nevoie de doctor”

El a recunoscut că înainte de plecarea către Thailanda a avut prejudecăţi cu privire la ceva urma. „Fetele astea, de la mine din echipă cel puţin: Codruţa Filip – care e cântăreaţă de muzică populară, Delia – care e cu tarotul, pe Bettyshor – care se bate în cuşcă cu ăla, Perversul de pe Târgu Ocna. Când le-am văzut înainte de plecare, aranjate, fardate, mi-am zis: Doamne, unde mă duc eu cu asta? Acolo s-au transformat în amazoane, când le-am văzut cum se căţărau! Dar toţi ne-am transformat. Păi mă gândeam eu vreodată că mă bag pe sub alea să mă ţin după Drăghia. Erau momente când nu mai puteam, aveam negru în faţa ochilor şi o auzeam pe producătoare, pe Maria: Băi, opreşte-l, că moare ăsta, nu vezi că-i tremură picioarele? Spuneam că pot şi îi dădeam înainte. N-am crezut niciodată că pot să trec prin aşa ceva”, a mai povestit Prunea.

Testele de rezistenţă au fost şi un barometru al sănătăţii pentru Florin Prunea. „Mi-a arătat că n-am nevoie de doctor. Înainte îmi spuneau prietenii să merg să-mi fac analizele, să văd cum stau cu inima. Păi îmi simţeam inima în gât”, a mai spus acesta.

„Fetele s-au spălat cu detergent de vase”

Dificultăţilor probelor de concurs li s-au adăugat condiţiile de trai, concurenţii fiind lipsiţi de necesităţile minime. „Când ne-am dus în pustiu, doar periuţa de dinţi şi pasta. Am ciordit o bucată de săpun de la toaletă când veneam de la curse şi au vrut să mă trimită acasă. M-au văzut când am ciordit săpunul, să pot şi eu să mă spăl. Fetele s-au spălat cu detergent de vase”, a povestit Prunea.

În ciuda suferinţelor îndurate, fostul portar n-ar spune nu dacă i s-ar mai ivi o dată ocazia să participe la o astfel de emisiune. În plus, el a dezvăluit şi marea lecţie pe care a învăţat-o din această experienţă. „Când am plecat acolo, m-am jurat că nu mă mai duc în viaţa vieţilor mele. Dar când m-am întors şi acum, când mă uit la ce-am fost în stare, parcă mă mănâncă (…) Am învăţat că trebuie să apreciz şi o firimitură. O firimitură de pâine nu mai las în farfurie, jur. Îmi pun şi mănânc atât cât pot, dacă mai vreau mai îmi pun dup-aia. Dar după ce am trecut prin ce am trecut acolo nu mai arunc nicio firimitură”, a subliniat Florin Prunea.

