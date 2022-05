Câte kilograme are Fuego: “Am golit frigiderul”. Cântărețul a dezvăluit ce alimente consumă

Cântărețul are în prezent o greutate de 108 kilograme, însă este pregătit să dea jos cât mai multe. Îndrăgitul solist ar dori să aibă în jur de 85 de kilograme, dovadă că are o alimentație strictă și bine pusă la punct.

Fuego, voință de fier în lupta cu kilogramele. La ce trucuri apelează artistul

Fuego consumă foarte multă carne de curcan și legume proaspete, dar recunoaște că cea mai importantă este voința. este foarte ambițios și gata să elimine 5 kilograme în următoarele zile pentru a fi în formă la concertul de duminică, 15 mai 2022.

„Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare.

Dar sarea nu este bună pentru tensiune și pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important, mâncați carne, dacă vă place curcan pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți.

Când vă face plăcere doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni. Eu mă pregătesc pentru marele eveniment de duminică, vreau să mai dau jos 5 kilograme să pot să încap în ținutele care mi-au fost făcute pentru concert.

E acel declic, trebuie neapărat să îți pui în gând, ca să poți să ai voință. Deci din momentul ăsta trebuie să slăbesc pentru Sala Palatului și uite că am reușit. Deja am dat jos aproape 5 kilograme”, a declarat Fuego la Vorbește lumea.

Fuego, cel mai greu moment legat de alimentație

În aceeași notă, a povestit cum reușește să se abțină de la bunătăți. Fuego și-a umplut frigiderul numai cu produsele pe care are voie să le consume, fiind ferm convins că va ajunge la greutatea ideală.

„Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți nu o să ai niciodată voință sau să te abții.

Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3. Și când doresc mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare.

Cel mai important e să aveți voință, să vă puneți în gând un lucru și sunt convins să veți reuși să slăbiți”, a mai completat vedeta în emisiunea de la Pro TV.