Câte kilograme are Nicole Cherry după ce a născut și cum se descurcă din postura de mămică: „E greu tare”

Nicole Cherry a povestit cum au fost primele luni din viața de mămică, iar artista a dezvăluit că a trecut prin momente grele, mai ales din cauza lipsei de somn.

Nicole Cherry a precizat faptul că au fost niște luni intense după ce a născut, dar aceasta a fost ajutată de mama ei. Cel mai greu lucru pe care ar trebui să îl facă a fost să se confrunte cu lipsa de somn.

„Au fost patru luni intense, cu de toate. Descoperim multe lucruri noi. Am scăpat de colici, a fost greu. Mi-am dat seama cât de rea sunt de somn. Să nu dormi atâta, e greu tare.

Am reușit să țin sub control, trebuie să îi fac statuie mamei. Niciodată nu am înțeles de ce e o diferență așa mare între mine și sora mea. Acum am înțeles”, a spus artista, în cadrul emisiunii La Măruță.

De ce urăște Nicole Cherry o melodie de-a Andrei: „E o piesă pe care nu o mai suport”

Artista a vorbit și despre singurul lucru care pare să o liniștească pe fiica ei. Este vorba chiar despre o melodie a Andrei, care va cânta și la botezul micuței Anastasia, din luna mai.

Totuși, din cauza faptului că fetița ia doarme doar pe această piesă, Nicole Cherry a mărturisit că nu o mai suportă, având în vedere că a ascultat-o de zeci, poate chiar sute de ori.

„Abia aștept să îi cânte Andra pas cu pas. Vreau să spun în premieră, dacă e o piesă pe care nu o mai suport, e Pas cu pas. Nu e cu răutate, doar pe ea adoarme fiica mea. Florin când intră în casă și aude piesa, îmi zice ‘Iar ai pus melodia asta’?

Până la botez cred că îi spunem Andrei ‘Te rog frumos să o excluzi din acest concert’. E minunată oricum, atât de mare e hitul. Dacă plânge, urlă…

I-am scris și ei, Andra, piesa asta face minuni. Anastasia va fi creștinată în luna mai, abia aștept”, a mai spus vedeta.

Nicole Cherry a revenit la silueta dinainte de sarcină

Tot în cadrul emisiunii, cântăreața a dezvăluit și că a reușit să revină la silueta pe care o avea înainte de naștere și acum cântărește 48 de kg. a mărturisit că a avut grijă în timpul sarcinii să aibă un echilibru, dar să își facă și toate poftele.

„Am slăbit ușor, nu am luat multe kilograme, nu m-am abținut de la lucrurile la care pofteam. Am ajuns la 48 de kilograme, cât aveam inițial. Am ajuns de unde am plecat”, a spus aceasta.