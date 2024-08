Câte kilograme are Oana Roman în prezent. Vedeta este mândră că a reușit să slăbească

Oana Roman nu s-a mai ascuns și, după ce și-a schimbat stilul de viață și a apelat la mai multe proceduri, a dezvăluit și câte kilograme are. A fost aspru criticată pentru felul în care arată, dar vedeta este foarte mândră.

Oana Roman a dezvăluit câte kilograme are

De-a lungul timpului, . Iar după sarcină, a acumulat chiar mai multe kilograme în plus, astfel că a decis că este momentul pentru o schimbare.

Prin urmare, vedeta a reușit să dea jos kilogramele în plus, . A ținut mai multe diete, dar care nu au dat roade așa cum și-a dorit, însă a găsit metodele care funcționează pentru ea.

Este vorba despre postul intermitent, dar și pentru tratamentele corporale. Așa a reușit să slăbească 20 de kilograme și și-a documentat schimbarea pe social-media. La momentul actual, Oana Roman cântărește 75 de kilograme.

„Mândră de mine”, a scris Oana Roman pe Instagram, în dreptul fotografiilor care i-au surprins progresul. Iar fanii au reacționar rapid și au felicitat-o pentru reușitele sale și pentru efortul depus.

„Chiar poți să fii mândră de tine din toate punctele de vedere’, „Arăți atât de bine! Îți stă minunat’, „Tu ești superbă și se vede așa frumos cum ai slăbit’, „Ai slăbit frumos!’, „Să știi că m-ai motivat și pe mine să slăbesc”, sunt o parte dintre comentariile primite, notează

A fost acuzată că și-a făcut operație de micșorare a stomacului

Oana Roman a fost victima body shaming-ului din cauza kilogramelor în plus. Cu toate acestea, nu a apelat la operație de micșorare a stomacului, cu toate că asta ar fi presupus să slăbească rapid.

„Eu o să vorbesc despre un subiect destul de controversat. Această modă din România a celor care își taie stomacul, toată lumea face operația asta, că au 10 sau 15 kilograme în plus. Mie mi se pare că este periculos. Am înțeles că slăbești peste noapte. Eu am fost acuzată că am făcut această operație ca să slăbesc. Totuși, eu am slăbit, și nu am terminat încă, într-un an și jumătate.

Dacă aș fi făcut această operație, rezultatele s-ar fi văzut într-o lună. Este această magie: ‘mamă, îmi tai stomacul, într-o lună am slăbit 30 de kilograme’. Eu cred că această intervenție se face în anumite condiții, dacă ai afecțiuni sau trebuie să slăbești un număr mare de kilograme”, a spus Oana Roman la Ego Life.