Câte kilograme are Sorin Bontea, de fapt. Juratul de la MasterChef recunoaște că s-a îngrășat destul de mult

Câte kilograme are Sorin Bontea, de fapt? Juratul de la MasterChef a luat în greutate, iar asta o spune chiar el. Se pare că deși ajunsese la greutatea dorită, după ce s-a lăsat de fumat, lucrurile s-au cam schimbat.

Câte kilograme are Sorin Bontea, de fapt

Sorin Bontea este unul dintre cei mai apreciați bucătari din România. Totodată, .

ADVERTISEMENT

Viața de bucătar nu este însă deloc una ușoară. Astfel, nu puțini sunt cei care ajung să acumuleze câteva kilograme nedorite. În ce situație se află însă Sorin Bontea? Aceasta a fost cât se poate de sincer.

Invitat la podcast-ul găzduit de Mihai Bobonete, Sorin Bontea a dezvăluit câte kilograme are. Totodată, acesta a mai vorbit și despre fumat, un obicei nociv, la care însă în final a reușit să renunțe chiar dacă nu a fost așa ușor.

ADVERTISEMENT

Se pare că în primă fază, bucătarul a reușit să ajungă la 89 de kilograme, de la 93. Ulterior, a decis să se lase de fumat, iar lucrurile păreau să meargă bine. Totul până în momentul în care s-a urcat pe cântar și a văzut rezultatul.

Juratul de la MasterChef a renunța la fumat

Câte kilograme are Sorin Bontea, deci? Juratul de la MasterChef recunoaște că a ajuns să cântărească 95 de kilograme. Mai mult de atât, el recunoaște că .

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să mai fac pietre la rinichi. Încerc să beau cât mai multă apă, dar nu prea îmi iese. Îmi e frică să nu mă îngraș, să nu depășesc suta de kile. Fii atent că slăbisem de la 93 la 89, m-am lăsat de fumat. N-am băgat țigară în gură absolut deloc, nu glumesc.

A fost nașpa de tot. Și acuma poftesc la țigări. După aceea, cu Bobo, și încă un amic, am început să mă îngraș, am ajuns la 95, am început emisiunea. Timpul pe care îl cheltuiam fumând a trebuit să îl recuperez cu ceva. Înainte ieșeam la țigară și acum nu mai ies… Și ieșeam și ronțăiam ceva, aici e necazul”, a declarat Sorin Bontea în podcastul Da, Bravo! de pe YouTube.

ADVERTISEMENT

El a mai dezvăluit și că anterior fuma chiar și câte două pachete de țigări pe zi. Acum însă, obiceiul trebuie înlocuit, iar de cele mai multe ori chiar diferite gustări salvează situația. Lucrurile nu sunt deloc ușoare, povestește acesta, însă face eforturi majore pentru sănătatea lui.