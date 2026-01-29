Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i s-ar fi spus ”Stadionul României”, dar Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu s-au opus

ADVERTISEMENT

Stadionul ”Dinamo” din Șoseaua Ștefan cel Mare este demolat în aceste zile pentru a face loc unei arene moderne. Inaugurată în urmă cu aproape nouă decenii, arena din ”Groapă” avea puțin peste 15.000 de locuri. Inițial, acest stadion ar fi trebuit să aibă o capacitate impresionantă, peste orice construcție din țară. În plus, fără intervenția a doi ”grei” ai regimului, Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu, numele arenei ar fi fost altul.

Cum s-a ajuns la construirea vechiului stadion Dinamo

La cea mai recentă ediție a emisiunii ”Oldies But Goldies”, o producție dedicată marilor performanțe și evenimente memorabile din sportul românesc, Horia Ivanovici și Andrei Vochin au abordat subiectul începutului de an în materie de istorie sportivă: demolarea stadionului Dinamo.

Ziua de marți, 20 ianuarie 2026, va rămâne una istorică pentru întreaga suflare dinamovistă. Buldozerele au intrat în Șoseaua Ștefan cel Mare. În jurul prânzului au început demolările vechiului stadion. și-au luat adio de la trecut.

Horia Ivanovici și Andrei Vochin au prezentat publicului povești și istorisiri mai puțin cunoscute despre ceea ce a însemnat stadionul celor de la Dinamo. Când s-a inaugurat arena, ce rol decisiv a avut apariția clubului sportiv (1948) și cum s-a format, de fapt, Dinamo București.

”Parcul sportiv Dinamo pe care-l știm noi a fost inaugurat în 1951. Era într-o zonă, acum e în buricul Bucureștiului. Dar această zonă, acum 90 de ani, era o periferie a Bucureștiului. Era o margine de București, o zonă în care se aflau foarte multe moșii boierești, terenuri foarte largi.

În 1938, pe locul respectiv, unde se construiseră niște hipodromuri, s-a venit cu ideea să se construiască totuși un loc unde să se joace în special rugby. Pentru că acolo era un club Viforul Dacia, se numea pe zona respectivă. Viforul Dacia, care avea să devină de patru ori campioana României la rugby (…).

Asta era terminologia pe vremea respectivă. Și în locul unui hipodrom s-a construit un velodrom, pentru că și ciclismul era bine reprezentat în vremea respectivă. S-a construit un stadion de rugby, acolo unde juca echipa campioană a României la vremurile respective, dar și o echipă de district de fotbal de Liga a IV-a. Deci practic a început și fotbalul acolo.

După al Doilea Război Mondial, când au venit comuniștii la putere, au venit rușii pe tancuri pe aici pe la noi și s-a reorganizat totul așa. Toate echipele private la vremea respectivă au fost obligate să se afilieze la un sindicat. Unirea Tricolor, care era o echipă importantă în Divizia A din vremea respectivă, a fost obligată să se alinieze la un sindicat și acesta era sindicatul Ministerului Apărării, pentru că Unirea Tricolor era din zona respectivă, astfel încât s-a fondat practic din echipa asta, din Unirea Tricolor și din Ciocanul, din cele două echipe private afiliate la sindicat, s-a făcut o singură echipă practic, una în Liga 1 și una în Liga a doua, s-a numit Dinamo A și Dinamo B.

Cert este că Dinamo practic ia locul celor două, Unirea Tricolor și Ciocanul, se inaugurează clubul sportiv Dinamo în 1948, doar că acest club sportiv, evident, avea nevoie și de o bază sportivă”, spune Andrei Vochin.

Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat

Stadionul Dinamo care în prezent este demolat ar fi putut să aibă o cu totul și cu totul altă istorie. În anii 50, planul era ca arena să aibă un număr impresionant de locuri: o capacitate de 80.000. Liderii comuniști ai acelei perioade au intervenit însă în ultimul moment și au stopat proiectul.

”Unele dintre stadioanele noastre fuseseră atinse de bombardamentele în cel de-al Doilea Război Mondial. De exemplu, stadionul care se va numi ulterior Republici, ONEF, ANEF (n.r. Agenția Națională de Educație Fizică) pe vremuri a fost bombardat și printr-o acțiune de voluntariat a fost reconstruit în 80 de zile. A fost o forță uriașă.

Aici, când s-a început construcția la Dinamo, în 1948, s-a făcut clubul sportiv, a început să se vorbească de asta. Sunt primele semne în presa vremii că se va construi un stadion. Inițial a fost vorba de un stadion de 80.000 de locuri care să fie făcut acolo, doar că proiectul s-a stopat. De ce 80.000 de locuri? Acesta a fost proiectul inițial, au fost discuții. (…) ca în Parcul Sportiv Dinam să fie un stadion cu 80.000 de locuri”, mai povestește Andrei Vochin.

Ce nume ar fi putut să aibă stadionul lui Dinamo. De ce s-au opus Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu

Întrebarea este: de ce nu s-a mers mai departe cu planul unei arene de 80.000 de locuri? ”Stadionul României” practic nu s-a mai construit în Ștefan cel Mare. Același Andrei Vochin mai dezvăluie că, în 1953, țara noastră urma să găzduiască Festivalul Mondial al Tineretului.

Dat fiind acest plan, Gheorghe Gheorghiu Dej și ceilalți de pe lângă ei, printre care și tânărul la acea vreme Nicolae Ceaușescu, au venit . S-a ajuns astfel la planurile pentru ”23 August”, ulterior ”Lia Manoliu”.

”Doar că proiectul s-a stopat la nivel de 80.000. De ce? Pentru că în 1953 urma să găzduim noi festivalul mondial al tineretului și cu ocazia asta mai marii vremii, Gheorghiu Dej și ceilalți de pe lângă ei, dintre care și Ceaușescu, era un aghiotant al lui la vremea respectivă, au zis nu, facem un stadion separat într-o altă zonă și așa s-a născut fostul 23 August și momentul în care s-a făcut un stadion de 80.000 de locuri.

(n.r. Deci inițial ar fi avut practic stadionul Dinamo, dacă se făcea de 80.000, ar fi devenit cel mai important. Deci puteam să avem actualul Dinamo, ”Stadionul României”, nu? Practic fostul 23 august de 80.000 de locuri, actualul Arena Națională) Exact, da, pe amplasamentul ăla.

(n.r. Și de când l-au făcut până la urmă?) L-au făcut de 25.000 de locuri, era la vremea inaugurat. Cum vor și acum, de altfel. Cum vor și acum, atunci erau pe gradene. Adică nu existau scaune. Știm foarte bine stadionul”, a mai punctat Vochin.