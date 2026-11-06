Câte luni trebuie să joace un fotbalist din SuperLiga pentru a-și cumpăra BMW-ul de 727 CP vândut de eMAG de Black Friday

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Nebunia Black Friday 2026 a cuprins România, iar eMAG a pregătit reduceri spectaculoase, inclusiv la mașini de lux! Printre ofertele zilei de vineri, 6 noiembrie, se numără un BMW M5 Touring de 727 CP, al cărui preț depășește 120.000 de euro. Cât ar trebui să joace patru dintre fotbaliștii importanți de la FCSB, Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo pentru a-și permite bolidul?

Nebunie de Black Friday 2026! De la televizoare și laptopuri până la apartamente și mașini de lux

încă de la primele ore ale dimineții. Startul campaniei de Black Friday 2026 s-a dat la ora 7:15, iar comenzile au curs într-un ritm amețitor. În numai 30 de minute, clienții au cumpărat peste 817.000 de produse, în valoare totală de 259 de milioane de lei. Printre cele mai căutate produse s-au numărat televizoarele, telefoanele, laptopurile și electrocasnicele.

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Dincolo de produsele obișnuite, eMAG a pregătit și câteva surprize. Românii au putut cumpăra apartamente, lingouri de aur, bilete la festivaluri, vacanțe și chiar automobile de lux. În prima jumătate de oră s-au vândut 12 mașini, peste 10.000 de bilete la festivaluri și un apartament în valoare de 198.000 de euro.

BMW de 727 CP, scos la vânzare pe eMAG de Black Friday! Cât costă bolidul de lux

Una dintre cele mai spectaculoase oferte ale campaniei este un BMW M5 Touring, în culoarea Albastru Marina Bay metalizat. Bolidul german dezvoltă nu mai puțin de 727 de cai-putere și reprezintă combinația dintre performanțele unei mașini sport și confortul unui automobil de familie. Modelul dispune de un sistem de propulsie hibrid plug-in, care combină un motor V8 cu unul electric.

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Prețul afișat înainte de reducere era de 123.420 de euro, automobilul a fost oferit la 120.878 de euro. Reducerea este de 2.542 de euro, adică aproximativ 2,06%. Chiar și așa, suma rămâne una impresionantă. Pentru unii dintre fotbaliștii importanți din SuperLiga României, însă, achiziția ar putea reprezenta doar câteva luni de salariu.

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Câte luni trebuie să joace vedetele de la FCSB, Rapid, Craiova și Dinamo pentru a-și cumpăra BMW-ul

au salarii care ajung la zeci de mii de euro lunar. Cei mai importanți jucători de la FCSB, Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo ar putea să-și cumpere bolidul german fără să aștepte prea mult. Ce-i drept, fotbaliștii aflați la început de drum ar avea nevoie de ani buni pentru a strânge o asemenea sumă.

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Denis Drăguș, cel mai bine plătit jucător de la FCSB, are un salariu anual de aproximativ un milion de euro, echivalentul a 83.333 de euro lunar. Astfel, atacantul ar avea nevoie de doar o lună și jumătate pentru a strânge suma necesară. La Rapid, Olimpiu Moruțan câștigă aproximativ 38.000 de euro lunar și ar putea achiziționa bolidul german din salariile încasate în puțin peste trei luni.

La Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău are un salariu anual estimat la un milion de euro, ceea ce înseamnă că ar putea strânge banii pentru BMW în aproximativ o lună și jumătate. Situația este diferită la Dinamo, unde Cătălin Cîrjan are un salariu de sub 15.000 de euro lunar. În cazul său, ar fi nevoie de peste opt luni pentru a achiziționa mașina de lux.