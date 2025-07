Câte magazine Lidl sunt, de fapt, în România. Există sau nu diferențe între ele

Câte magazine din lanțul Lidl există în România. Milioane de români le trec pragul, însă puțini sunt cei care se întreabă dacă există sau nu diferențe între ele. Iată răspunsul!

ADVERTISEMENT

Câte magazine Lidl sunt în România

Fără doar și poate, Lidl este unul dintre magazinele preferate ale românilor. Nici nu este de mirare, având în vedere că pe rafturile sale se găsesc mereu produse de calitate, la prețuri accesibile. Cu o istorie de decenii pe piața din România, Lidl reușește să se mențină în topul preferințelor clienților.

Povestea a început în anul 2011. De atunci și până în prezent, retailerul a deschis peste 350 de magazine în toate județele și nu are de gând să se oprească aici. Numai în primele 2 luni ale acestui an, Lidl a deschis 12 noi magazine și are în plan să mai deschidă încă 25 până la finalul anului.

ADVERTISEMENT

În România, Lidl este într-o continuă expansiune. Retailerul se poate lăuda cu o rețea de peste 350 de magazine, cu 6 centre logistice și cu 12.000 de angajați. Toate aceste componente lucrează și fac echipă pentru ca la raft, românii să beneficieze de produse de cea mai bună calitate.

Există sau nu diferențe între magazinele Lidl din țară

Toate magazinele Lidl din țară arată la fel, fără să fie diferențe între ele. Singurele mici diferențe care pot apărea sunt la nivel de aranjare a raioanelor, care pot fi amplasate diferit, în funcție de spațiu. De exemplu, în unele magazine, raionul de patiserie poate să fie pe dreapta, în timp ce în altele este pe stânga.

ADVERTISEMENT

De asemenea, toate magazinele Lidl primesc aceeași marfă. Singura diferență intervine la durata stocurilor de la raft, în unele dintre ele, produsele epuizându-se mai repede decât în altele. În schimb, cel mai important este faptul că în toate magazinele Lidl din țară practică aceleiași prețuri, fără excepție.

ADVERTISEMENT

Cum a început, de fapt, povestea Lidl

Povestea Lidl a început în urmă cu aproape un secol. În 1930, în Neckarsulm, Germania, s-a înființat Lidl & Schwarz KG. Nu arăta deloc așa cum știm magazinele Lidl din prezent, însă era o unitate care comercializa produse alimentare în regim en gros. Deoarece piatra de temelie a fost pusă în Neckarsulm, în prezent, sediul central internațional se află tot în Neckarsulm.

ADVERTISEMENT

43 de ani mai târziu, în 1973, s-a deschis primul magazin Lidl în localitatea Ludwigshafen-Mundenhein, din Germania. Magazinul Lidl s-a extins rapid, astfel că, în 1988, avea deja 450 de magazine la nivelul Germaniei și peste 5.000 de angajați.

Pentru că totul mergea de minune, Lidl a decis să treacă de granițele Germaniei. Astfel, în 1989, retailerul a deschis primul său magazin din Franța. Apoi, în 2003, Lidl a ajuns să aibă 80.000 de angajați la nivel european, iar în 2011, a ajuns și în România.

Câte tipuri de magazine are Lidl

Lidl este un retailer care se adaptează mereu în funcție de zonă. La nivelul Europei, retailerul are mai multe concepte de magazine, precum magazin atipic, magazin central, magazin metropolitan, standard și magazin în centru comercial.

Așa cum le spune și numele, fiecare magazin este adaptat unei anumite zone. Magazinul atipic este o unitatea comercială care se adaptează la anumite clădiri deja existente. De exemplu, o gară, o clădire istorică sau un stadion. Lidl își adaptează conceptul de magazin la un anumit spațiu pentru a-și putea desfășura activitatea comercială, dându-i un plus valoare.

Magazinele centrale sunt situate în inima orașului și se adaptează și ele imaginii de ansamblu. Și în acest caz, Lidl folosește clădiri deja existente, ceea ce înseamnă că are o contribuție semnificativă la conservarea arhitecturii deja existente.

Magazinele metropolitane sunt adaptate spațiilor urbane și sunt construite într-un mod compact, uneori chiar cu etaj. Pentru că în zonele urbane spațiul este limitat, Lidl a fost nevoit să găsească o soluție și pentru oamenii de aici.

Magazinul Lidl standard este cel mai întâlnit concept, fiind gândit special pentru a le oferi clienților o experiență plăcută la cumpărături. Ultimul concept, cel al magazinelor integrate în centrele comerciale, este una dintre cele mai accesibile locații. Oferta de produse este destul de generoasă, iar accesul către aceste magazine este unul facil.

Care este misiunea magazinelor Lidl în România

Lidl a ajuns în topul preferințelor românilor, însă nu este deloc o misiune ușoară să se mențină acolo. Tocmai de aceea, se asigură că aduce mereu în fața clienților cele mai bune produse la cele mai bune prețuri.

Lidl are o gamă variată de produse, iar prospețimea și calitatea lor sunt două aspecte care primează. Clienții Lidl pot alege produse din marcă proprie, dar și produse regionale și de sezon.

În România, de exemplu, Lidl are parteneriate cu peste 150 de producători locali. Astfel, în Piața Lidl, de exemplu, în funcție de anotimp, ajung unele dintre cele mai bune și cele mai gustoase legume. Printre furnizorii de încredere ai Lidl se numără Legum Distribution, Grup Prod Corvinia și USPEH Fruct.

Ce salarii oferă Lidl angajaților

Lidl și-a propus să scrie povestea succesului alături de oameni, așa că este mereu în căutare de persoane ambițioase, dinamice și responsabile. Retailerul are constant diverse poziții disponibile, iar salariile diferă.

De exemplu, un vânzător full-time câștigă 5050 RON, iar un șef de tură ajunge la 6650 RON. Lucrătorul în depozit are un salariu de 4900 RON, iar un responsabil gestionare stocuri primește 9800 RON. Cel mai mic salariu din grila Lidl revine personalului de serviciu, care primește 2675 RON.

Ce planuri de viitor are retailerul la noi în țară

Lidl are de gând să își extindă rețeaua de magazine din România. Așa cum am menționat, retailerul a dechis numai în primele două luni ale acestui an 12 noi magazine, ajungând la un total de 377 de unități comerciale la nivelul României.

Odată cu deschiderea celor 12 magazine, . Noile unități comerciale deschise la începutul lui 2025 se află în Oradea, Cluj-Napoca, Suceava, Ploiești, Sibiu, Galați. De asemenea, Lidl a început să fie prezent și în orașe mai mici, precum, Cisnădie, Hârșova și Câmpina.

Anul acesta, Lidl a ajuns pentru prima dată și în comunele din România. Astfel, retailerul are magazine în Bascov din județul Argeș, în Bolintin-Vale din Giurgiu și în Hărman din Brașov. Pe viitor, mai exact, până la finalul anului 2025, Lidl își propune să mai deschidă încă 25 de magazine noi.