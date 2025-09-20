Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan

Dacă vă întrebați câte mașini are David Popovici, răspunsul va fi unul surprinzător. Se pare că marele campion și-a schimbat perspectivele de când și-a luat permisul auto și a pus preț pe ceea ce conduce.

Care e cea mai scumpă mașină pe care o deține David Popovici

Recent, David Popovici a vorbit despre câte mașini are, dar despre achizițiile făcute. Sportivul spune că adoră mașinile, iar înainte de a face o achiziție scumpă a pierdut doi ani de zile doar pentru a se informa.

Se pare că . Mașina are un preț de pornire de 171.853 de euro și se pare că sportivul nu regretă deloc alegerea făcută. Din contră, e foarte fericit.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ.

Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva”, a dezvăluit David Popovici în podcastul lui Micutzu.

Câte mașini are David Popovici

Într-adevăr, Porsche Spyder este cel mai scump bolid al său, însă câte alte mașini mai are David Popovici? Sportivul nu a renunțat nici la prima sa mașină, pe care cel mai probabil a primit-o de la părinții săi.

Este vorba despre un Audi A3, mai vechi de 10 ani. În urmă cu ceva timp, sportivul povestea că încă mai conducea mașina, iar uneori mergea și cu autobuzul. Pe de altă parte, el se arăta dezamăgit de atitudinea pe care mulți șoferi o aveau în trafic.

„Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani. Mai merg şi cu autobuzul. Mă bucur că acum am ocazia să zic că am o maşină complet obişnuită, un Audi cu 105 cai-putere. Folosesc bicicleta prea rar.

Pur şi simplu nu am mai apucat, nu mi-am mai făcut curaj să o scot din balcon să mă plimb cu ea, dar ar cam trebui. În trafic, nu-mi convine că foarte puţini şoferi conduc defensiv, nu toţi. Sunt nervoşi, toată lumea se grăbeşte undeva. Şi eu mă grăbesc. Traficul ăsta mă face şi pe mine să fac parte din el, să fac parte din jungla asta”, afirma înotătorul în urmă cu mai multe luni.

Câte mașini mai are David Popovici? Pe lângă acest Audi, care ar valora în jur de 10.000 de euro, sportivul a mai primit încă trei mașini. Acestea au venit practic ca o ”recompensă” în urma rezultatelor obținute la .

Ce mașini a primit David Popovici după Jocurile Olimpice de la Paris

Este vorba despre o Toyota C-HR hybrid. Aceasta ar avea un preț de aproximativ 38.000 de euro. „Medaliaţii care au primit mai multe medalii vor primi o maşină Toyota C-HR hybrid”, afirma în anul 2024 Edit Târcolea, General Manager Toyota România, care e sponsor al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Totodată, Ion Țiriac i-a mai oferit sportivului un Hyundai Bayon pentru medalia de bronz, dar și un Hyundai Ioniq 5 pentru medalia de aur. Primul autoturism ar avea o valoare de 20.000 de euro, iar cel de-al doilea nu mai puțin de 52.000 de euro.

Astfel, în total, David Popovici are 5 mașini. Iar toate la un loc valorează mai bine de 290.000 de euro. Evident, mașina sa de suflet este cea pe care și-a cumpărat-o singur și pentru care a muncit enorm. De altfel doar aceasta valorează mai bine de 150.000 de euro, după cum spuneam anterior.

Sportivul a mai condus și mașinile altor persoane

Menționăm faptul că în trecut, sportivul a fost surprins conducând mai multe mașini de lux. Acestea le aparțineau însă prietenilor săi. Chiar el dezvăluia la un moment dat că ador mașinile, însă nu toate cele în care este fotografiat sunt ale lui.

„Iubesc mașinile, dar asta nu înseamnă că fiecare mașină pe care o conduc este a mea. Nu credeți tot ce vedeți sau citiți pe internet. Când o să îmi iau mașină veți afla direct de la mine”, spunea înotătorul român anul trecut.