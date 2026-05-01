Câte meciuri a jucat Hagi în anul în care și-a dat Bacalaureatul. A marcat de 28 de ori pentru 3 echipe diferite

Gică Hagi, actualul selecționer al României, nu a neglijat școala în primii săi ani în fotbal. Chiar în anul în care a dat Bacalaureatul, „Regele” a avut un program extrem de încărcat pe plan profesional. Nu la una, nici la două, ci la trei echipe a jucat Hagi în acel sezon. Și nu a făcut-o oricum: a marcat aproape 30 de goluri.

Echipele la care a jucat Gică Hagi în anul în care a luat Bacalaureatul. A marcat aproape 30 de goluri

Pe 20 aprilie 2026, Gică Hagi a revenit în mod oficial pe banca primei reprezentative de fotbal a României. Febra revenirii „Regelui” pe banca tricolorilor s-a simțit în aceste zile în întreg fotbalul românesc. Au apărut multe voci care și-au exprimat speranța că, în această nouă eră-Hagi, România va reuși să revină în prim-planul fotbalului european și mondial.

Episodul 48 al emisiunii „Oldies but Goldies” de la FANATIK . Într-o incursiune în trecut, Horia Ivanovici și Andrei Vochin au ajuns în anul în care actualul selecționer a dat Bacalaureatul. Gică, în ciudat unui program extrem de aglomerat din punct de vedere fotbalistic, a reușit să promoveze ”Examenul Maturității”.

În sezonul 1982 – 1983, Hagi a îmbrăcat tricoul a trei formații diferite: Farul Constanța, Luceafărul și Naționala României Under 18. A evoluat în 39 de meciuri și a înscris nu mai puțin de 28 de goluri. ”Este un sezon în care termină la Farul cu 18 jocuri în acel sezon în care a debutat și în care marchează 7 goluri. Apoi, a jucat pentru Luceafărul, care era în Liga a II-a fără puncte. A jucat 13 meciuri și a dat 15 goluri.

A mai jucat în timpul ăsta la Naționala U 18, care în anul ăla jucase 18 meciuri pentru care a marcat 6 goluri. Practic, într-un singur sezon a jucat pentru trei echipe. Atenție! E sezonul la capătul căruia Gică Hagi își dă examenul de Bacalaureat și-l ia. (n.r. Câte goluri total a dat în sezonul acela?) Păi, 7 și cu 6, 13 și cu 15… 28 de goluri. Într-un sezon la trei echipe. (n.r. Câți ani avea?) 17, 18, între 17, 18”, spune Andrei Vochin.

Gică Hagi a urmat cursurile la Liceul Industrial ”Electroaparataj”, școală care în prezent poartă numele de Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon

Ce s-a întâmplat după sezonul 1982-1983: cine a câștigat „bătălia pentru Hagi”?

După acest sezon extrem de încărcat pe plan profesional, dar și educațional, . Andrei Vochin o descrie drept „Bătălia pentru Hagi”. În această luptă s-au înscris trei echipe importante la vremea respectivă din prima ligă: Sportul Studențesc, Universitatea Craiova și Steaua.

„Este sezonul în care Farul Constanța retrogradează, iar apoi începe Bătălia pentru Hagi. O bătălie la care s-au înscris trei echipe. E vorba de Sportul Studențesc, Universitatea Craiova și Steaua. Culmea este că toate trei susțin că aveau semnătura lui. Și lucrurile astea s-au întâmplat”, spune Vochin.

A fost la acea vreme o telenovelă uriașă iscată de transferul lui Gică Hagi. Rând pe rând, acesta a fost aproape de Steaua, apoi de Universitatea Craiova, însă într-un final surprinzător a ajuns să fie legitimat la Sportul Studențesc. Andrei Vochin spune că, la acea vreme, s-a vehiculat ideea că și Mircea Lucescu ar fi contribuit oarecum la această mutare.

„Unii susțin că aici o intervenție în favoarea Sportului ar fi făcut-o și Mircea Lucescu. El fiind antrenorul echipei naționale și cel care avea să-l debuteze pe Gică Hagi. De ce? Spunând că lui Gică Hagi i-ar fi mai ușor să joace mai întâi, pasul intermediar, să fie la o echipă mică, să nu se ducă la Craiova care era Craiova Maxima deja și era una dintre cele mai bune echipe de pe continent, sau la Steaua unde era presiune mare, și încă erau jucători cu mare personalitate”.

Andrei Vochin: „Gică Hagi iubea Craiova”

În ciuda faptului că a ales Sportul Studențesc, Gică Hagi ar fi dorit în adâncul sufletului său să semneze cu Știința. Andrei Vochin a venit și cu o serie de argumente în acest sens. „El (n.r. Hagi) iubea Craiova și era simplu. Era ușor să iubești Craiova. Era Craiova Maxima, era echipa televizată, echipa pe care o vedeam că bate pe Kaiserslautern sau bate pe Bordeaux.

Tot orașul pe stadion. Ăsta era anul 82-83. Hagi ar fi vrut la Craiova. Eu cred că, dacă ar fi fost să aleagă el între Craiova și Sportul Studențesc, 100% alegea Craiova. Doar că erau influențe foarte mari”, notează gazetarul.