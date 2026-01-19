Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în luna în care Ciolacu a plecat de la guvern

News

Dan Suta
19.01.2026 | 15:45
O instituție-cheie aflată în subordinea premierului Bolojan, cheltuieli curioase în 2025. Foto-montaj: FANATIK
Una din instituțiile-cheie aflate în subordinea premierului Ilie Bolojan a avut, în anul 2025, cheltuieli de aproape 2 miliarde de lei (asta potrivit datelor oficiale, consultate de FANATIK, valabile până în luna noiembrie inclusiv), într-o perioadă în care au fost mișcări politice importante și discuții interminabile despre măsurile de austeritate.

Cum s-au învârtit banii la SGG, instituție-cheie aflată în subordinea premierului Ilie Bolojan, în 2025. Surpriză în luna în care Ciolacu a plecat de la Palatul Victoria

Datele analizate de FANATIK cu privire la cum au fost gestionați banii la Secretariatul General al Guvernului (pe scurt, SGG) arată nu doar dimensiunea sumelor rulate (cheltuieli mult mai mari decât veniturile), ci și o coincidență extrem de interesantă: una din cele mai costisitoare luni ale anului a fost fix cea în care Marcel Ciolacu a plecat de la Palatul Victoria, ce-i drept, după doar cinci zile de mai.

SGG nu este un minister clasic, dar este, de departe, una din instituțiile-cheie ale statului. Secretariatul General asigură funcționarea administrativă a Guvernului, se ocupă de circuitul actelor normative și, cel mai important lucru, este ordonator principal de credite. Mai pe românește, prin SGG trec un purcoi de bani, iar deciziile luate în cadrul instituției influențează direct cine primește finanțare și mai ales cât.

În anul 2025, SGG a raportat venituri totale de 406,39 milioane de lei (până în noiembrie), în timp ce cheltuielile au ajuns la 1,92 miliarde lei. Observăm instituția consumă un număr destul de semnificativ de bani din resursele publice, diferența fiind acoperită de subvenții bugetare, nu mai puțin de 282 de milioane de lei anul trecut.

După ce s-a instalat Bolojan la Palatul Victoria, cheltuielile SGG au scăzut la 146 milioane lei

Analiza pe fiecare lună a cheltuielilor făcute de Secretariatul General scoate la iveală un detaliu care nu poate fi ignorat. Luna mai 2025, cea în care fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, și-a dat demisia din funcția de prim-ministru, iar Executivul a intrat într-o perioadă de interimat (preluată de Cătălin Predoiu din 8 mai), a fost una dintre cele mai scumpe pentru SGG.  Doar în mai, așadar, instituția a cheltuit 222,4 milioane de lei, în timp ce veniturile au fost de 42 milioane.

Practic, ritmul cheltuielilor nu a încetinit deloc în plină tranziție de la Ciolacu la Bolojan și, nici după venirea fostului primar al Oradiei pe scaunul de la Victoria, nu s-au remarcat reduceri substanțiale de cheltuieli. Pentru comparație, în luna ianuarie au fost făcute cheltuieli de 120 milioane, în februarie 82,5 milioane, în martie 131,11 milioane, în aprilie 224 milioane, iar în iunie, 230 de milioane. Cum au evoluat cheltuielile SGG după ce s-a instalat premierul Ilie Bolojan?

În luna iulie, acestea au scăzut, ajungând la 146 de milioane (venituri raportate de 39,1). În luna august, cheltuielile au urcat ușor, din nou, la 185 milioane, iar în septembrie au atins suma de 208 milioane. Pentru octombrie și noiembrie, s-au dat mai puți bani: 170,5 milioane, respectiv 193.

Pe ce a cheltuit aproape 2 miliarde de lei Secretariatul General al Guvernului

Cele mai multe sume au fost direcționate către zona sportivă (incluzând campanii guvernamentale: 520 de milioane lei), dintre care 152 milioane destinate programelor sportive și 149 de milioane către salariile de bază. Alte 778 de milioane au mers către „autorități publice și alte acțiuni externe”, o zonă ceva mai opacă pentru publicul larg, care se referă la finanțări pentru instituții aflate în subordinea Guvernului, parteneriate și angajamente internaționale și alte proiecte asumate la nivel guvernamental.

Anul 2023, sub Ciucă și Ciolacu, cel mai costisitor din ultimii cinci

În 2025, cheltuielile SGG au fost ceva mai temperate față de anii anteriori. Iată mai jos situația de la pandemie încoace:

  • 2024: 2,59 miliarde lei (guvernul Ciolacu);
  • 2023: 4,31 miliarde lei (guvernele Ciucă și Ciolacu);
  • 2022: 2,86 miliarde lei (guvernul Ciucă);
  • 2021: 1,99 miliarde (guvernele Cîțu și Ciucă);
  • 2020: 2,12 miliarde (guvernul Orban).

În prezent, secretarul general al Guvernului este Radu Ștefan Oprea, iar funcția de secretar adjunct o deține Cristina Trăilă. Din SGG mai fac parte Petru Farago, Dan Reșitnec și Corneliu Mureșan.

