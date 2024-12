Câte milioane de euro ar fi pierdut Adrian Mititelu după primul tur al alegerilor prezidențiale: „Le-a fost teamă să facă afacerea, România devenea o țară nesigură”

Curtea Constituțională a României a anunțat oficial că primul tur al alegerilor prezidențiale a fost anulat. Adrian Mititelu a reacționat la scurt timp după decizia judecătorilor și a dezvăluit ce afacere de milioane de euro ar fi pierdut după rezultatele de pe 1 decembrie.

Adrian Mititelu ar fi pierdut milioane de euro după primul tur al alegerilor prezidențiale

la sfârșitul partidei FC U Craiova – FC Câmpulung Muscel, scor 2-0. Patronul oltenilor a spus și că rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale i-au scos din buzunar câteva zeci de milioane de euro.

Patronul celor de la FC U Craiova susține că rezultatele de pe 1 decembrie i-au blocat o tranzacție. Adrian Mititelu a spus și motivul pentru care compania cu capital străin nu a mai fost dispusă să plătească suma de 15 milioane de euro.

„Vă spun ce s-ar fi întâmplat dacă ieșea Georgescu, pentru că el ieșea. Marți sau miercuri ai fi auzit că 20, 40 de companii mari din România își suspendă sau își restrâng activitatea. Noi avem avantajul că încă suntem cetățeni europeni, două milioane de români erau pe la graniță.

Țara s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, s-au folosit credite și nu e vina lui Ciolacu sau a altui politician că luăm banii cu dobândă mare. În momentul când tu pui la îndoială NATO și valorile noastre, atunci finanțatorii nu ne dau bani și intram într-o spirală.

E greu de imaginat, eu eram foarte îngrijorat. Să vă dau un exemplu, mie mi s-a suspendat o tranzacție de 14, 15 milioane de euro pe care o am de luni de zile. Nu am mai încheiat actul din momentul în care s-au stabilit candidații pentru turul doi și domnul Călin Georgescu a venit cu mesaje despre NATO și UE.

Cumpărătorii sunt persoane juridice cu capital străin, le-a fost teamă să facă afacerea. Să așteptăm, să vedem pentru că România începe să devină o țară nesigură. Sunt foarte multe situații, foarte multe societăți cu capital mix au intrat în stand-by. Vă spun chestiuni certe, eu am suferit pe chestia asta”, a spus Mititelu.

Adrian Mititelu: „Putea să iasă și Ciolacu, eram în stare să îl votez și pe Iliescu”

„România intra într-o zonă foarte periculoasă. Românii și-ar fi dat seama peste patru luni, dar era târziu. Poate ne lua vreo 10 ani să revenim. . Eram în stare să îl votez și pe Iliescu.

Românii pot să fie păcăliți cu niște vorbe foarte simple. Cum se pot lăsa românii păcăliți de astfel de mesaje, sunt oameni care chiar au crezut și încă cred că acest domn avea soluția pentru ei.

Eu am ieșit cu mesajul, băieții nu fac politică. Am ieșit și cu crima din Rusia, tot timpul am fost de dreapta și o să rămân de dreapta până o să închid ochii. Există foarte mulți liberali în Craiova și nu mă refer doar la membrii PNL.

Important este că s-a întâmplat un lucru bun, decizia este puțin la limita democrației, însă ca să salvăm democrația mai este nevoie și de astfel de lucruri. Părerea mea este că e un moment care se apropie de ce s-a întâmplat pe 23 august 1944”, a mai spus patronul de la FC U Craiova.