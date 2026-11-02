Câte milioane de euro pune Dinamo la bătaie pentru titlu! „Mai multe decât anul trecut”

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Din punct de vedere sportiv, D , așa cum nu a mai fost de ani buni. Acest lucru a readus entuziasmul în rândul întregii suflări roș-albe. Clubul condus de Andrei Nicolescu încearcă să redevină o forță a fotbalului românesc, însă acest obiectiv presupune și investiții considerabile.

Care este bugetul cu care Dinamo se bate la titlul de campioană a României

Andrei Nicolescu a făcut dezvăluiri tari la FANATIK SUPERLIGA. Președintele executiv al „câinilor” a dezvăluit , dar și valoarea cheltuielilor din actuala stagiune, care o depășește pe cea din sezonul precedent.

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Potrivit lui Nicolescu, cheltuielile brute ale clubului din „Ștefan cel Mare” depășesc nivelul de 12-13 milioane de euro, o sumă importantă pentru o echipă care încearcă în continuare să își consolideze situația economică.

„(n.r. Acționarii, fericiți, Renovatio?) Mulțumiți, cum să nu. (n.r. – Mai scot și ei bani?) Trebuie să le mulțumesc. Fără ei și fără imputul lor și fără tot ce au făcut în perioada asta, nu aveam cum să fim aici. E meritul lor în mare mare măsură că au știut să țină acest echilibru.

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Noi facem un dans. Dinamo nu e un club consolidat financiar. Facem un dans și trebuie să le mulțumesc pentru asta că am reușit să găsim pașii de vals împreună. (n.r. – Cât aveți cheltuielu sezonul acesta, brut?) Depășim un pic bugetul de anul trecut, peste 12-13 milioane de euro”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dinamo nu a mai câștigat titlul din 2007

Dinamo traversează o formă excelentă. După 14 etape în SuperLiga, echipa antrenată de Nuno Campos este lider în campionatul României. Roș-albii au 32 de puncte, cu unul mai mult decât Universitatea Craiova și cu două peste Rapid. Dinamo este în căutarea unui nou titlu de campioană, o performanță pe care a obținut-o ultima dată în urmă cu 19 ani, când antrenor era Mircea Rednic.

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