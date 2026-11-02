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Câte milioane de euro pune Dinamo la bătaie pentru titlu! „Mai multe decât anul trecut”

Cristian Măciucă
02.11.2026 | 13:53
Cate milioane de euro pune Dinamo la bataie pentru titlu Mai multe decat anul trecut
EXCLUSIV FANATIK
Câte milioane de euro pune Dinamo la bătaie pentru titlu! „Mai multe decât anul trecut” FOTO: Fanatik
Dinamo visează din nou la titlul de campioană a României, iar investițiile financiare sunt pe măsura ambițiilor. Andrei Nicolescu a dezvăluit câte milioane de euro cheltuiesc „câinii” în acest sezon
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Din punct de vedere sportiv, Dinamo este într-o formă excelentă, așa cum nu a mai fost de ani buni. Acest lucru a readus entuziasmul în rândul întregii suflări roș-albe. Clubul condus de Andrei Nicolescu încearcă să redevină o forță a fotbalului românesc, însă acest obiectiv presupune și investiții considerabile.

Care este bugetul cu care Dinamo se bate la titlul de campioană a României

Andrei Nicolescu a făcut dezvăluiri tari la FANATIK SUPERLIGA. Președintele executiv al „câinilor” a dezvăluit suma de transfer pentru care Danny Armstrong ar putea pleca în iarnă, dar și valoarea cheltuielilor din actuala stagiune, care o depășește pe cea din sezonul precedent.

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Potrivit lui Nicolescu, cheltuielile brute ale clubului din „Ștefan cel Mare” depășesc nivelul de 12-13 milioane de euro, o sumă importantă pentru o echipă care încearcă în continuare să își consolideze situația economică.

(n.r. Acționarii, fericiți, Renovatio?) Mulțumiți, cum să nu. (n.r. – Mai scot și ei bani?) Trebuie să le mulțumesc. Fără ei și fără imputul lor și fără tot ce au făcut în perioada asta, nu aveam cum să fim aici. E meritul lor în mare mare măsură că au știut să țină acest echilibru.

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Noi facem un dans. Dinamo nu e un club consolidat financiar. Facem un dans și trebuie să le mulțumesc pentru asta că am reușit să găsim pașii de vals împreună. (n.r. – Cât aveți cheltuielu sezonul acesta, brut?) Depășim un pic bugetul de anul trecut, peste 12-13 milioane de euro”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

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Dinamo traversează o formă excelentă. După 14 etape în SuperLiga, echipa antrenată de Nuno Campos este lider în campionatul României. Roș-albii au 32 de puncte, cu unul mai mult decât Universitatea Craiova și cu două peste Rapid. Dinamo este în căutarea unui nou titlu de campioană, o performanță pe care a obținut-o ultima dată în urmă cu 19 ani, când antrenor era Mircea Rednic.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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