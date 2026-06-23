Câte milioane de euro vrea U Cluj pe Jovo Lukic după ce două cluburi din Bundesliga și Ligue 1 s-au interesat de golgheterul bosniac

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Jovo Lukic (27 de ani) a fost golgheterul sezonului trecut din SuperLiga, cu 18 reușite în tricoul Universității Cluj. Atacantul bosniac a reușit să marcheze și la Cupa Mondială, iar cota sa a „explodat”. Din informațiile FANATIK, U Cluj solicită 4 milioane de euro în schimbul lui Lukic, care este dorit de formația franceză Rennes și de gruparea germană Hoffenheim.

Ce sumă dorește U Cluj în schimbul lui Jovo Lukic

Jovo Lukic a sosit la U Cluj în vara anului trecut din postura de jucător liber, după despărțirea de Universitatea Craiova, iar mutarea s-a dovedit a fi una extrem de inspirată pentru „șepcile roșii”. Atacantul bosniac a reușit să marcheze 18 goluri în SuperLiga, iar clujenii au terminat sezonul pe locul 2 și au disputat finala Cupei României Betano.

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Prestațiile excelente din România l-au impresionat și pe selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, care l-a numit pe atacant în lotul pentru Cupa Mondială, iar . Ținând cont de aceste aspecte, „vârful” are șanse mari să o părăsească pe U Cluj în această vară, iar gruparea din SuperLiga i-a stabilit prețul fotbalistului. Din informațiile FANATIK, clujenii solicită 4 milioane de euro în schimbul bosniacului.

Rennes și Hoffenheim, interesate de Jovo Lukic

Două grupări din campionatele de top ale Europei, care vor evolua în competițiile continentale în noua stagiune, sunt interesate de Jovo Lukic și au trimis scrisori de intenție. FANATIK a aflat că este vorba despre Rennes, formație care a terminat pe locul 6 în sezonul 2025-2026 din Ligue 1 și va participa în faza ligii din Europa League, și despre Hoffenheim, care va fi prezentă la rândul ei în această competiție după ce a încheiat stagiunea din Bundesliga pe locul 5 și a ratat la limită calificarea în Champions League.

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Pentru atacantul lui U Cluj mai există interes și din Turcia, Rusia sau Arabia Saudită. Înainte de a se transfera în România, Lukic a evoluat doar în Bosnia, la Sloga Doboj, Krupa, Zvijezda Gradacac și Borac Banja Luka. Atacantul are 5 selecții la naționala Bosniei, iar a fost primul al său în tricoul „Dragonilor”.

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