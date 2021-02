Raluca Turcan a spus câte milioane de români trăiesc cu o pensie de 1.500 de lei. Cifrele au fost prezentate de ministrul Muncii, cu precizarea că rectificarea trebuie să țină cont de tot tabloul bugetar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, Raluca Turcan a precizat că 4,9 milioane de oameni au o pensie de 1.500 de lei. Ea a mai declarat și că 9.500 de români beneficiază de pensii speciale, cu o valoare medie de 9.600 de lei.

Ministrul Muncii a făcut o comparație între efortul bugetar pentru mărirea pensiilor de anul trecut și cel provocat de lupta cu pandemia, dublu. Turcan a specificat și că în aproximativ un an și jumătate cinci milioane de dosare vor fi recalculate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câte milioane de români trăiesc dintr-o pensie de 1.500 de lei. Cifrele prezentate de Raluca Turcan

„Pentru majorarea pensiilor, în septembrie anul trecut, efortul bugetar a fost de aproximativ 8 miliarde de lei. Întreg efortul de combatere a pandemiei a fost de aproximativ 16 miliarde de lei. În materie de pensii trebuie să te gândești la întregul tablou bugetar, cât de mult pot crește pensiile și să punem degetul și pe pensiile speciale”, a spus Raluca Turcan la Realitatea Plus.

Ministrul Muncii a dezvăluit și numărul oamenilor care beneficiază de pensii speciale, dar și al pensionarilor care supraviețuiesc cu 1.500 de lei și al celor sub nivelul mediu: „avem 9.500 de beneficiari pensie specială, pensia medie e de 9.600 de lei. În paralel, în sistemul public de pensii publice sunt 4,9 milioane de pensionari, cu o pensie medie de 1.500 de lei”.

ADVERTISEMENT

„În total, în România există aproximativ 2,7 milioane de pensionari care sunt sub nivelul mediu din România. Toată lumea resimte ca o inechitate ce s-a întâmplat în timp prin legi de pensie specială”, a explicat Turcan.

„Avem aproximativ 250.000 de pensii de agricultori în format letric. Dacă cineva şi-ar fi dorit să le recalculeze ar fi trebuit să se gândească să le pună în format electronic astfel încât toate datele să fie introduse. 250.000 de dosare vor fi luate unul câte unul”, a adăugat aceasta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ministrul Muncii are în plan realizarea muncii pe teren: „mi-am propus în fiecare săptămână să fiu la casele de pensii în teritoriu să văd cum decurge acest proces. Mai avem 3,6 milioane de dosare într-un format semi-învechit şi 1,3 milioane de dosare într-un format care ar putea fi preluat mai repede”.

„Acest efort am vrea să îl facem într-un an şi jumătate, încercând ca pe fonduri europene să suplimentăm capacitatea caselor judeţele de pensii. Într-un an şi jumătate aceste aproximativ 5 milioane de dosare să fie puse în format electronic şi ulterior să intre la recalculare, procedură care durează foarte puţin. S-a mai făcut un asemenea efort între 2005 şi 2008, în trei ani de zile s-au recalculat un milion de pensii, atât”, a încheiat Raluca Turcan.

ADVERTISEMENT