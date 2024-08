Câte minivacanțe le-au mai rămas românilor în 2024. Ce trebuie să știi până la sfârșitul anului

Câte minivacanțe mai au la dispoziție românii în 2024? Ține cont de ultimele zile libere ale anului și planifică-ți concediul din timp.

Vara lui 2024 se apropie încetișor de final. Pentru mulți dintre noi, asta înseamnă că e timpul să spunem “adio” concediilor și să ne întoarcem la muncă. Totuși, mai sunt câteva zile libere de care putem profita anul acesta. Mulți români vor să știe când își mai pot lua o pauză de la serviciu și să se bucure de o mică escapadă. Iată ce minivacanțe au mai rămas până la sfârșitul anului.

Deși suntem în , gândul nostru parcă zboară la următoarea vacanță. În weekend-ul acesta prelungit, lumea a ieșit în număr mare din casă, profitând de soare și de zilele libere. Ei bine, următoarea minivacanța va avea loc doar peste câteva luni.

În acest an, Sfântul Andrei și 1 decembrie cad în weekend (sâmbătă și duminică), așa că, din păcate, nu vor mai constitui o minivacanță.

Deci, va fi abia de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, care pică miercuri și joi. Este posibil ca ziua de vineri să fie declarată liberă, creând astfel o punte pentru o vacanță de cinci zile.

În concluzie, mai avem în față doar 4 zile libere legale. Acestea sunt garantate pentru toți angajații din România, indiferent de sectorul în care lucrează. Este important să știm însă că există o diferență între sectorul privat și cel bugetar când vine vorba de posibile zile libere suplimentare.

30 noiembrie – Sfântul Andrei (sâmbătă)

1 decembrie – Ziua Marii Uniri (duminică)

25 decembrie – Crăciunul (miercuri)

26 decembrie – A doua zi de Crăciun (joi)

În ceea ce privește numărul de zile libere, România se situează printre țările cu cele mai multe sărbători legale din Uniunea Europeană.

Împreună cu Spania, România are 17 zile libere pe an. Acestea sunt urmate de Cipru și Lituania cu câte 16 zile, în timp ce Bulgaria are 15 zile libere.