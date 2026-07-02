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Câte minute a jucat, de fapt, Jovo Lukic la CM 2026. Cât de repede ar trebui să revină în România omul de gol al clujenilor

Jovo Lukic a înscris primul gol al Bosniei & Herțegovina de la turneul final, însă Sergej Barbarez a părut că-l pedepsește în loc să-l premieze! Câte minute a prins în total atacantul lui U Cluj la CM 2026
Ciprian Păvăleanu
02.07.2026 | 07:45
Cate minute a jucat de fapt Jovo Lukic la CM 2026 Cat de repede ar trebui sa revina in Romania omul de gol al clujenilor
SPECIAL FANATIK
Câte minute a jucat Jovo Lukic pentru Bosnia & Herțegovina la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK
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Bosnia & Herțegovina a disputat meciul de deschidere din Canada, iar naționala lui Sergej Barbarez a remizat 1-1 la Toronto, după ce a condus o bună parte a meciului prin golul lui Jovo Lukic, din minutul 21. Cu toate că putea aduce trei puncte mari echipei sale, Lukic nu prea a mai fost băgat în seamă de selecționer în următoarele partide.

Jovo Lukic, eroul uitat al Bosniei & Herțegovina! Câte minute a mai prins după ce a obținut un punct crucial calificării

În lipsa lui Edin Dzeko, primul gol al naționalei lui Sergej Barbarez de la acest turneu final a fost marcat de nimeni altul decât Jovo Lukic. Atacantul lui U Cluj a înscris cu capul în poarta Canadei, iar Bosnia & Herțegovina a condus până aproape de final prin această reușită. Totuși, el a fost primul jucător schimbat, după doar 62 de minute, iar colegii săi nu au reușit să țină de rezultat, obținând un singur punct, care avea să fie crucial pentru calificarea în șaisprezecimile de finală.

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Deși a fost erou în acel meci, în următoarea partidă, în care Bosnia a suferit o înfrângere cu 1-4 în fața Elveției, atacantul lui U Cluj a pășit pe teren în minutul 86. El a reușit doar 3 atingeri în cele zece minute în care s-a aflat pe teren. În următoarele meciuri, contra Qatar și SUA, Lukic nu a mai prins niciun minut. În total, atacantul a evoluat doar 72 de minute pentru naționala sa la CM 2026.

U Cluj are nevoie de Lukic într-o săptămână, însă FIFA îi dă planurile peste cap

Primul meci oficial al lui U Cluj are loc pe 9 iulie, în primul tur din UEFA Europa League. Ardelenii joacă un meci foarte important împotriva lui Dinamo Kiev și le-ar prinde bine ajutorul lui Jovo Lukic. Totuși, este puțin probabil ca bosniacul să revină atât de repede în România, întrucât regulamentul FIFA prevede ca jucătorii participanți la CM să beneficieze de trei săptămâni de vacanță după părăsirea competiției.

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Astfel, Lukic ar reveni în România pe 22 iulie, ceea ce ar însemna că va rata ambele manșe cu ucrainenii, Supercupa României contra Universității Craiova, dar și primul meci de campionat, contra Farului Constanța. Rămâne de văzut dacă vârful de atac va decide să revină mai repede, așa cum a făcut-o fotbalistul iordanian al celor de la Corvinul Hunedoara.

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Programul lui U Cluj pentru luna iulie

Deoarece joacă în primul tur preliminar din cupele europene, Universitatea Cluj începe foarte devreme noul sezon, iar până când va debuta în SuperLiga României, va fi jucat deja trei partide extrem de dificile, două contra lui Dinamo Kiev și una contra Universității Craiova.

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  • 09.07 Dinamo Kiev – U Cluj
  • 12.07 Universitatea Craiova – U Cluj
  • 16.07 U Cluj – Dinamo Kiev
  • 19.07 U Cluj – Farul Constanța
  • 25.07 Sepsi OSK – U Cluj 

Lukic ar putea să nu mai joace niciodată pentru U Cluj

Jovo Lukic a semnat prelungirea cu U Cluj până în 2029, din respect pentru echipă, însă principalul său obiectiv este acela de a face următorul pas în carieră. Astfel, ardelenii ar putea încasa o sumă importantă de bani în schimbul său.

Din informațiile FANATIK, suma cerută de „șepcile roșii” se ridică la 4.000.000 de euro, iar două dintre cele mai importante formații interesate de serviciile sale sunt Rennes (Franța) și Hoffenheim (Germania). De asemenea, el are oferte și din zone cu bani mulți, precum Turcia, Rusia sau Arabia Saudită.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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