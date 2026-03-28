Câte operații estetice are Cristi Borcea. Anunțul care-i va surprinde pe mulți: „Eu sunt bărbat asumat!”

În direct, la FANATIK, Cristi Borcea a vorbit extrem de deschis despre operațiile sale estetice. Fostul conducător al lui Dinamo recunoaște intervențiile chirurgicale pe care le-a suferit.
Adrian Baciu
28.03.2026 | 09:45
Cristi Borcea, adevărul despre operațiile estetice. Sursa foto: colaj Fanatik
Într-un dialog la FANATIK cu Horia Ivanovici și cu Ioan Becali, invitatul permanent al emisiunii „Giovani Show”, Cristi Borcea a vorbit pe față despre operațiile estetice prin care a trecut de-a lungul anilor. Fostul șef din Ștefan cel Mare a recunoscut faptul că este un bărbat asumat. „Am lifting, la trei luni de zile îmi bag botox, acid”, a spus el.

Cum a încercat Cristi Borcea să-l convingă pe Giovanni Becali să se opereze: „Voia să mă facă de 50 de ani”

În ediția de vineri, 20 martie 2026 a emisiunii „Giovanni Show”, în direct cu Horia Ivanovici și cu invitatul său permanent, Ioan Becali, 73 de ani, a fost și Cristi Borcea, 56 de ani, un fost colaborator și prieten foarte bun cu impresarul de fotbaliști. La un moment dat, Giovanni a dezvăluit faptul că Borcea a încercat să-l convingă să recurgă la unele „modificări” de ordin fizic.

„(n.r. Cristi Borcea e forță maximă. Bărbat bine) Uite așa a vrut să mă vopsească el pe mine. Exact așa. Pe cuvânt de onoare”, a spus Becali. A venit imediat replica de la fostul acționar dinamovist: „Dar îl convinsesem. Când am intrat noi la pușcărie, nu ai zis că te faci și tu? Că faci: ‘bă, după ce ies, Borcea, gata’ … ”. Impresarul a recunoscu acest lucru: „I-am zis: ‘Bă, îmi fac și eu operație, dreg’. Ziceam, dar când am văzut… Voia să mă ia cu el, să mă facă de 50 de ani”.

În acest context, s-a trecut repede cu discuția la aspectul lui Cristi Borcea. Întrebat dacă a fost operat, acesta a recunoscut intervențiile chirurgicale. Fostul om de fotbal a admis că este un om asumat și nu se ferește din a vorbi despre faptul că are mai multe operații estetice. Periodic, acesta își bagă botox și acid pentru a arăta bine.

„(n.r. La față ești operat?) Sunt operat. Sunt un om asumat. Toată viața am fost așa. Și cu femeile, și cu fotbalul. Cu toate. Da, sunt operat. Am lifting. (n.r. Ce înseamnă, de fapt, acest lifting?) Pielea întinsă (n.r. ca să pari mai tânăr). Da, da. (n.r. și îți bagi și acid?) Da, da, cum să nu. La trei luni de zile, botox, acid, păi cum? (n.r. îți ridică și sprâncenele?) Da.”, a spus Borcea.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
