„Câte pot să fac în 5 zile?” Andrei Vochin l-a „contrazis” pe Gică Hagi: „A avut la dispoziție 5 zile și 15 ani. Le cunoaște PIN-ul”

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Andrei Vochin, în prezent consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a comentat la FANATIK SUPERLIGA o declarație pe care Gică Hagi a făcut-o după amicalul cu Georgia. „Regele” explica evoluția echipei și puncta faptul că nu a putut face prea multe în doar 5 zile. Oficialul federației îl „contrazice” pe selecționer și spune că, de fapt, a avut la dispoziție 5 zile și 15 ani. Explicația e aceea că, în privința majorității jucătorilor, Hagi nu mai are niciun semn de întrebare. Îi cunoaște, pentru că el i-a format și lansat.

Andrei Vochin, încredere mare în Gică Hagi și în relația cu jucătorii: „A avut la dispoziție 5 zile și 15 ani. Le cunoaște PIN-ul”

România s-a specializat în victorii cu Țara Galilor. La mai bine de trei decenii distanță de la calificarea la Cupa Mondială 1994 obținută la Cardiff, tricolorii au câștigat din nou cu Țara Galilor, scor 2-1. A fost al doilea amical cu Gică Hagi, 61 de ani, pe bancă. Cu o echipă schimbată radical față de duelul de la Tbilis (1-1 cu Georgia), în Ghencea a venit primul succes pentru noul selecționer în acest mandat.

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La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste și invitații săi , în al doilea său mandat. La un moment dat, Andrei Vochin a ținut să nuanțeze o declarație pe care selecționerul a făcut-o după meciul cu Georgia de pe 2 iunie. „Willy Sagnol are 5 ani (n.r. – pe banca Georgiei ca selecționer), eu am 5 zile, în 5 zile câte pot să fac? Am încercat să fac multe. Sunt mulțumit per total de majoritatea”, a declarat Hagi, imediat după acel amical.

În opinia lui Andrei Vochin, celor 5 zile li se mai adaugă încă 15 ani. El a scos în evidență faptul că , pentru că a lucrat cu ei la echipa sa de club. „Gică a zis că a avut 5 zile la dispoziție. Eu aș zice 5 zile și 15 ani cu unii dintre ei. Pe aceștia îi cunoaște de mici. Le cunoaște PIN-ul”.

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Munca lui Hagi, apreciată de oficialul FRF: „Aici se diferențiază antrenorii buni de cei care vor să fie buni”

Oficialul Federației Române de Fotbal mai scoate în relief faptul că, în anii petrecuți alături de Gică Hagi, fotbaliștii actuali ai naționalei au învățat principiile de joc pe care le urmărește „Regele”. „Jucătorii, în timpul în care au stat la Academie, de la 11, 12, 13 ani, unii dintre ei, până acum când se apropie de 30 de ani, i-au învățat principiile, principiile de joc. Și atunci au putut să pună foarte repede în practică ceea ce ei au învățat în decursul anilor”.

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Prin acest fel de a-și expune principiile în fața jucătorilor pe care îi antrenează și de a se face înțeles, Gică Hagi este un antrenor desăvârșit, mai spune Vochin. ”Acesta mi se pare un lucru foarte bun și aici se diferențiază antrenorii buni de cei care vor să fie buni. În momentul în care principiile sunt clare, atunci vei fi aproape sigur că ele vor ajunge și în mintea jucătorilor. Cu cât principiile sunt mai complicate, explicate alambicat, foarte complexe, unii antrenori intră într-o grămadă de amănunte…”.