Câte puncte are de apărat Simona Halep la turneele din America și cum poate să revină în top 10 WTA

, turneu care se dispută la Montreal, în perioada 9-15 august. Va fi prima competiție pentru jucătoarea din România în ultimele patru luni, după ce a suferit o ruptură musculară la gamba stângă.

Simona Halep revine în circuit sub mare presiune. Va cădea pe locul 13 în clasamentul WTA la actualizarea care se va face pe 9 august, după ce vor fi scăzute punctele de la Rogers Cup 2019. Sportiva din România era de mai bine de șapte ani în top 10 WTA. Dar poate să revină după turneele de la Cincinnati și US Open.

Câte puncte are de apărat Simona Halep la turneele din America. Iese din top 10 înainte de startul Rogers Cup

Rogers Cup revine în calendarul WTA după ce competiția a fost anulată în 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. La ediția din 2019 a Rogers Cup, Simona Halep ajungea până în sferturile de finală, dar era nevoită să abandoneze în partida cu Marie Bouzkova, din cauza unor dureri la tendonul lui Achile.

Astfel, Simona Halep avea de apărat 190 de puncte, pe care le va pierde săptămâna viitoare. Iată cum va arăta clasamentul la actualizarea din 9 august, după scăderea punctelor de la Rogers Cup 2019. .

Ashleigh Barty 9635 Naomi Osaka 7146 Aryna Sabalenka 6845 Sofia Kenin 5345 Elina Svitolina 5035 Karolina Pliskova 4850 Iga Swiatek 4550 Bianca Andreescu 4431 Garbine Muguruza 4165 Barbora Krejcikova 4113 Belinda Bencic 4035 Petra Kvitova 3985 Simona Halep 3925 Jennifer Brady 3770 Victoria Azarenka 3766

Simona Halep nu are puncte de apărat de la Western&Southern și US Open. Dar pierde cele 280 obținute la Praga anul trecut

În 2020, Simona Halep a ales să nu participe la turneele din SUA. Nu a inclus în programul ei nici Western&Southern Open, care anul trecut s-a disputat la New York, și nici US Open. Totul pentru a pregăti mai bine Roland Garros, unde a dezamăgit însă.

Dar absența din SUA de anul trecut ar putea să o ajute pe Simona Halep în 2021. Românca nu are multe puncte de apărat la Cincinnati și, mai apoi, la New York. Spre deosebire de adversarele ei din fruntea ierarhiei WTA, care vor fi sub mai multă presiune.

Turneul de la Cincinnati se dispută în perioada 16-22 august, iar US Open, ultimul Grand Slam din 2021, ia startul pe 30 august, la Flushing Meadows. Simona Halep este înscrisă la ambele competiții. Simona Halep nu are de apărat puncte la cele două competiții, dar va pierde la actualizarea din 16 august 280 de puncte pe care le acumulase anul trecut la Praga.

Ce șanse are Simona Halep să revină în top 10 după turneele din America. Care sunt jucătoarele pe care le poate depăși

Vor fi 3000 de puncte puse în joc la Cincinnati și US Open, astfel că Simona Halep are șanse mari să revină în top 10 WTA la mijlocul lunii septembrie, după ce se termină turneul de la Flushing Meadows.

Belinda Bencic, Bianca Andreescu, Victoria Azarenka, Jennifer Brady, Naomi Osaka, Elina Svitolina sunt jucătoarele care au cele mai multe puncte de apărat, astfel că Simona Halep are șanse mari să revină în top 10. Va avea nevoie, totuși, de prestații foarte bune în SUA.

Dacă Osaka este intangibilă, Simona Halep are șanse mari să o depășească pe Belinda Bencic, campioana olimpică, dar și pe Bianca Andreescu. Kvitova, Krejcikova și Muguruza sunt și ele ținte accesibile.