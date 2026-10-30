Sport

Câte puncte au primit jucătorii aflați în top 10 la Balonul de Aur 2026

Bogdan Mariș
30.10.2026 | 22:45
Cate puncte au primit jucatorii aflati in top 10 la Balonul de Aur 2026
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Ce diferență a fost între Harry Kane (33 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani) în lupta pentru Balonul de Aur. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
France Football a dezvăluit punctajele din votul pentru Balonul de Aur, iar diferența dintre câștigătorul Harry Kane și principalul contracandidat Kylian Mbappe a fost una foarte mică.
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Harry Kane (33 de ani) a câștigat Balonul de Aur în cadrul ceremoniei organizate luni la Londra, podiumul fiind completat de Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani). France Football a dezvăluit punctajele acordate fotbaliștilor, iar diferența dintre primii doi clasați a fost una infimă.

Ce diferență a fost între Harry Kane și Kylian Mbappe în votul pentru Balonul de Aur

Redactorul șef al France Football, Vincent Garcia, anunța luni că lupta pentru Balonul de Aur a fost extrem de echilibrată. „A fost chiar mai strâns decât între Rodri și Vinicius Junior (n.r. 41 de puncte, în 2024). Au fost mai mulți concurenți serioși, iar între primii doi a fost o cursă foarte strânsă”, afirma acesta.

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L’Equipe a dezvăluit vineri punctajele, iar Harry Kane l-a depășit pe Kylian Mbappe cu doar 28 de puncte. Englezul a primit 1055 de puncte, în timp ce starul lui Real Madrid a avut 1027. Văzut înainte de ceremonie drept principalul contracandidat al lui Kane, Lamine Yamal a terminat pe locul 3, cu 881 de puncte.

Câte puncte au primit jucătorii aflați în top 10 la Balonul de Aur 2026

  1. Harry Kane (Bayern Munchen/Anglia) – 1055 de puncte
  2. Kylian Mbappe (Real Madrid/Franța) – 1027 de puncte
  3. Lamine Yamal (Barcelona/Spania) – 881 de puncte
  4. Rodri (Barcelona/Spania) – 726 de puncte
  5. Lionel Messi (Inter Miami/Argentina) – 612 de puncte
  6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia) – 541 de puncte
  7. Ousmane Dembele (PSG/Franța)- 418 de puncte
  8. Erling Haaland (Manchester City/Norvegia) – 378 de puncte
  9. Michael Olise (Bayern Munchen/Franța) – 296 de puncte
  10. Fabian Ruiz (PSG/Spania) – 201 de puncte

Care au fost cele mai strânse lupte pentru Balonul de Aur

După ceremonia de la Londra, France Football a dezvăluit cele mai strânse lupte din istorie pentru câștigarea Balonului de Aur. Diferența cea mai mică a fost de un singur punct, la două ediții diferite, cu mențiunea că voturile se acordau altfel în acea perioadă. Este vorba despre Balonul de Aur din 1966, când Bobby Charlton l-a depășit pe Eusebio, și despre cel din 1996, Matthias Sammer câștigând lupta de la distanță cu Ronaldo.

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În 1969, italianul Gianni Rivera a avut 4 puncte în plus față de conaționalul său Luigi Riva, iar în 1972, Franz Beckenbauer a obținut cu 2 puncte mai mult decât coechipierii săi de la echipa națională, Gerd Muller și Gunter Netzer. În secolul XXI, cea mai strânsă luptă a fost în 2019, când Lionel Messi l-a învins pe Virgil van Dijk la o diferență de doar 7 puncte.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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