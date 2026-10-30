Harry Kane (33 de ani) a câștigat Balonul de Aur în cadrul ceremoniei organizate luni la Londra, podiumul fiind completat de Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani). France Football a dezvăluit punctajele acordate fotbaliștilor, iar diferența dintre primii doi clasați a fost una infimă.
Redactorul șef al France Football, Vincent Garcia, anunța luni că lupta pentru Balonul de Aur a fost extrem de echilibrată. „A fost chiar mai strâns decât între Rodri și Vinicius Junior (n.r. 41 de puncte, în 2024). Au fost mai mulți concurenți serioși, iar între primii doi a fost o cursă foarte strânsă”, afirma acesta.
L’Equipe a dezvăluit vineri punctajele, iar Harry Kane l-a depășit pe Kylian Mbappe cu doar 28 de puncte. Englezul a primit 1055 de puncte, în timp ce starul lui Real Madrid a avut 1027. Văzut înainte de ceremonie drept principalul contracandidat al lui Kane, Lamine Yamal a terminat pe locul 3, cu 881 de puncte.
Câte puncte au primit jucătorii aflați în top 10 la Balonul de Aur 2026
După ceremonia de la Londra, France Football a dezvăluit cele mai strânse lupte din istorie pentru câștigarea Balonului de Aur. Diferența cea mai mică a fost de un singur punct, la două ediții diferite, cu mențiunea că voturile se acordau altfel în acea perioadă. Este vorba despre Balonul de Aur din 1966, când Bobby Charlton l-a depășit pe Eusebio, și despre cel din 1996, Matthias Sammer câștigând lupta de la distanță cu Ronaldo.
În 1969, italianul Gianni Rivera a avut 4 puncte în plus față de conaționalul său Luigi Riva, iar în 1972, Franz Beckenbauer a obținut cu 2 puncte mai mult decât coechipierii săi de la echipa națională, Gerd Muller și Gunter Netzer. În secolul XXI, cea mai strânsă luptă a fost în 2019, când Lionel Messi l-a învins pe Virgil van Dijk la o diferență de doar 7 puncte.