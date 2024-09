FCSB și-a aflat adversarele din Europa League, iar Mitică Dragomir le-a făcut calculele „roș-albaștrilor”. „Oracolul de la Bălcești” a spus la FANATIK SUPERLIGA câte puncte o să facă formația lui Gigi Becali în cupele europene.

Câte puncte face FCSB în Europa League. Profeția lui Mitică Dragomir: „Faceți pariu că Manchester United nu câștigă la București?”

pentru calificarea în primăvara europeană. Rangers, Manchester United, PAOK, Olympiakos, Midtjylland, Qarabag, Hoffenheim și RFS sunt adversarele „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a spus la FANATIK SUPERLIGA câte puncte o să câștige „roș-albaștrii” în Europa League. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Oracolul de la Bălcești” a spus și că Manchester United nu o să plece cu cele trei puncte de la București. Mitică Dragomir crede că FCSB poate să facă până la 12 puncte din cele opt meciuri din grupa de Europa League.

ADVERTISEMENT

„Între zero și opt puncte o să facă, cu 10 puncte vine în primele 20 de echipe. Un punct sau două pot să facă, dar pot să facă și 12, fiți atenți ce vă spun. La fotbal e posibil orice, absolut orice. Faceți un pariu cu mine?

Manchester United nu câștigă la București, fac pariu cu voi. Mergem pe o sticlă de apă Aqua Carpatica”, a declarat Mitică Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, transferuri pe bandă rulantă pentru Europa! Daniel Bîrligea, prezentat la FCSB

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Gigi Becali a dat toate detaliile de la negocierile cu fostul atacant din Gruia în direct: „A semnat deja. M-a costat mai mulți bani, dar asta este. M-a costat mult. Nu pot să spun mai multe.

Din cauza lui Șucu m-a costat mult. Era și o chestiune de onoare, am declarat și eu și Varga că deja era jucătorul nostru, trebuia să fac orice, s-a lucrat până la 3 noaptea. Pe la 2 m-am culcat și după l-am lăsat pe Meme să colaboreze cu italienii.

ADVERTISEMENT

Eu am fost dimineață la biserică și când am ieșit, mi-a dat Meme mesaj cu Hai să îți spun ceva. Am o stare foaarte bună. Mi-a zis inversul lui Șucu, care mi-a spus că are o stare o proastă dacă îl iau pe Bîrligea”.

Dumitru Dragomir, PREVIZIUNI SUMBRE pentru FCSB in Europa League | CALCULE IN DIRECT