Câte puncte face FCSB în următoarele 5 meciuri. „Haralambie e peste Mourinho!”

Gigi Becali este încrezător după un start ca din tun al FCSB-ului în Liga I. după 5 victorii din 5, patronul echipei știe câte puncte face FCSB în următoarele 5 meciuri. Becali vede victorii pe linie în următoarele meciuri și îl compară pe “Haralambie” cu Mourinho.

5 victorii din 5 pentru FCSB în următoarele partide

“Eu am antrenor, nu are rost să vorbim de Șumudică. Mă știi pe mine că sunt om nedrept? Păi dacă are omul 15 puncte din 15 posibile și 5 victorii în 5 meciuri jucate. Și joacă echipa ca Barcelona, nu mai am cu cine să joc în România. Și cer din Danemarca echipe. Astea sunt tâmpenii, ce să caute Șumudică?

Păi e mai bun Șumudică decât Charalambous? Eu zic că nu e mai bun. Eu nu glumesc. Din moment ce omul are 5 din 5, zic că cel mai bun e Charalambous. E mai bun decât Mourinho, pentru mine. Pe rezultate, pe puncte așa e. Păi și atunci ce vrei altceva? Dar nu doar pe rezultate ci și pe jocul echipei”, a declarat Gigi Becali.

Becali vrea să spulbere șansele la titlu ale rivalelor

Gigi Becali are ambiții mari în acest sezon. În ciuda eliminării din Conference League, echipa merge ceas, iar roș-albaștrii au punctaj maxim după primele 5 meciuri. Becali a trasat obiectivul pentru următoarele trei partide într-o intervenție telefonică din cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

“Iași a stat la distanță nici nu s-au apropiat de poartă. Următoarele 5 partide, astea toate meciuri câștigate. Toate cele 5 câștigate, iar după aia să ne lăsați să ne pregătim de Liga Campionilor. Deci 15 puncte din 5 meciuri și cu încă 15 vom avea 30 de puncte. Iar ceilați vor avea 15. O să ajungem la 15 puncte distanță din 10 meciuri.”, a completat Gigi Becali.

FCSB ocupă prima poziție în Liga I cu 15 puncte după primele 5 meciuri. , asta în ciuda faptului că are cu un meci disputat mai puțin. În cazul unui succes în fața oltenilor și dacă învinge în meciul restant, FCSB trece la 7 puncte de locul secund.

Meciul cu Hermannstadt este restanța pe care FCSB o va juca pe 10 septembrie, la Sibiu. Partide a fost amânată pentru ca roș-albaștrii să poată pregăti returul din Conference League. Sibienii au două victorii și două înfrângeri în acest campionat și ocupă locul 9 în clasament cu 2 partide în minus jucate față de celalalte echipe.

UTA, Farul Constanța și Sepsi Sfântul Gheorghe sunt celelalte 3 obstacole din calea lui Becali pentru ca cele 5 victorii din 5 să devină realitate. Adversarele puternice pe care FCSB le întâlnește nu par să îl sperie pe patron. Roș-albaștrii stau bine pe statistică cu 10 goluri înscrise și doar 3 primite.

