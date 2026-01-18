Câte puncte vrea Adrian Mihalcea cu FCSB, Rapid și CFR Cluj

ADVERTISEMENT

La primul duel în elită de pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, proaspăt cosmetizat, UTA și-a continuat parcursul consistent din luna decembrie. La revenirea pe terenul fostei sale echipe, antrenorul Adrian Mihalcea a ieșit învingător. Acesta a dezvăluit și secretul parcursului bun al echipei sale.

„Bătrâna Doamnă” s-a impus cu scorul 3-1 pe terenul Unirii Slobozia și a urcat pe loc de play-off. Pentru Adrian Mihalcea, meciul a avut conotații speciale. Tehnicianul arădenilor este originar din Slobozia, a promovat cu Unirea în Superliga și a salvat-o anul trecut de la retrogradare.

Mihalcea, victorios la inaugurarea arenei în localitatea natală

Emoțiile nu i-au lipsit antrenorului de la UTA la întoarcerea acasă. Acesta s-a declarat fericit că formația din localitatea natală nu mai este nevoită să-și dispute partidele de pe teren propriu în pribegie.

„Este pentru prima dată când antrenez ca oaspete pe acest stadion. Mi-ar fi plăcut să am eu onoarea ca antrenor al echipei gazdă să inaugurez stadionul, dar mă bucur pentru oamenii de aici care au făcut sacrificiul ca să readucă echipa acasă. Sunt și eu mândru că am contribuit și eu la acest lucru, acela de a aduce echipe de Liga 1 pe acest stadion”, au fost cuvintele lui Mihalcea.

Victoria de la Slobozia continuă seria bună a arădenilor de la sfârșitul anului trecut, aceștia aflându-se pe un loc provizoriu de play-off, înaintea de încheierea etapei a 22-a.

„Sunt foarte mulțumit de scor, conta mult pentru noi și pentru parcursul nostru în acest campionat regular. Veneam după o perioadă de pauză și existau câteva lucruri pe care nu le dețineam, iar în tot contextul acesta par și mai valoroase aceste puncte”, a adăugat „principalul” arădenilor.

Lipsa presiunii, cheia succesului la UTA Arad

Parcursul bun al echipei UTA o plasează, în continuare, în prima parte a clasamentului.

„Nu ne interesează play-off-ul, am mai spus-o. Ne interesează să ajungem un anumit număr de puncte și să fim într-o zonă liniștită, iar dacă la final aceste puncte ne facilitează intrarea în play-off, cu atât mai bine. Nu avem această presiune asupra noastră. Iar ce fac celelalte echipe este fix problema lor, pe noi ne interesează să ne luăm noi punctele, aceasta e dorința noastră arzătoare”, a .

Obiectivul la UTA Arad, 45 de puncte

Înaintea reluării campionatului, Adrian Mihalcea a stabilit o țintă de 45 de puncte pentru UTA la finalul sezonului regular. Asta ar însemna 13 puncte din ultimele 9 etape. În contextul în care la Arad urmează să sosească Rapid, CFR Cluj, FC Botoșani și FCSB, punctele nu sunt deloc puține. Trei au fost obținute deja, iar la acest lucru a contribuit și Luka Gojkovic, care a debutat la noua echipă în partea a doua a întâlnirii de la Slobozia.

„Conducerea știa ce avem nevoie. Echipa noastră este omogenă, croită bine încă din turul campionatului, astfel că am adus jucători valoroși, care ne pot ajuta. Și dacă s-ar încheia acum campania de transferuri, ar fi totul ok”, a fost remarca lui Mihalcea vis-a-vis de acest subiect.

Campania de achiziții a „Bătrânei Doamne” a fost bazată pe calitate, nu pe cantitate. De aceea, doar doi jucători de câmp și un portar au descins de la începutul acestui an în vestiarul roș-albilor. Aceștia sunt Ime Ndon (Milsami Orhei) și și portarul Arpad Tordai (Zalgiris Vilnius).