Câte rochii va purta Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Blondina este atentă la toate detaliile

În numai câteva luni jurata de la Eurovision, Andreea Bălan, va face pasul celor mare cu logodnicul ei, Victor Cornea. Blondina este atentă la toate detaliile, dezvăluind câte rochii va purta la cununia cu alesul inimii sale.

Andreea Bălan, dezvăluiri despre ținutele de la nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan nu mai are nevoie de nicio prezentă. E artistă, dansatoare și vedetă de televiziune, cu o carieră de succes ce se întinde pe foarte mulți ani. Se menține în formă maximă, având .

E vigilentă pentru că se apropie cu pași repezi ziua în care se va căsători cu Victor Cornea. Jucătorul de tenis este la prima sa nuntă, deși este tatăl unui băiat. În schimb, artista este a doua oară când semnează actele de cununie.

Cu toate acestea, îndrăgita cântăreață de muzică ușoară știe cum va arăta evenimentul fabulos. A ales deja ținutele pe care le va îmbrăca în ziua în care va păși spre altar. Blondina are mai multe variante, pentru fiecare moment cheie de la nuntă.

„Am o rochie pentru ceremonie, o rochie pentru vals și încă una pentru momentul tortului. Trei rochii. Una este tip sirenă, una este ca de păpușă, pentru vals, iar a treia este scurtă”, a mărturisit Andreea Bălan, pentru .

Cum va arăta nunta din Andreea Bălan și Victor Cornea

„Pentru ca nunta să fie perfectă, o să am grijă să port tocuri mici, ca să nu mă doară spatele. Trebuie să stai multe ore în picioare, să dansezi și să fii printre invitați. La asta o să fiu atentă.

În rest, totul va fi foarte bine, pentru că am oameni specializați care se ocupă de organizare.Victor este fericit, emoționat și nerăbdător. Este prima lui nuntă. Doamne ajută!

E foarte frumos când oamenii se iubesc și construiesc împreună lucruri frumoase. Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât”, a completat Andreea Bălan, pentru aceeași sursă.

Logodnica lui Victor Cornea, care joacă , a mai dezvăluit că tenismenul a simțit că ea vrea să îmbrace din nou rochia de mireasă. O numea „wife” de fiecare dată când îl însoțea la turnee.

Fosta jurată a emisiunii Te cunosc de undeva! i-a dat de înțeles sportivului că vrea să-i poarte numele de familie. Cel mai probabil Andreea Bălan nu va renunța la numele care a consacrat-o în industria muzicală.