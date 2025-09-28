Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express

Dan Alexa a avut în total două soții până la actuala vârstă de 45 de ani. Cu prima soție a avut o relație încă din adolescență, iar pe cea de a doua a cunoscut-o în urmă cu doar câțiva ani.

ADVERTISEMENT

Cine au fost cele două soții ale lui Dan Alexa

Dan Alexa a vorbit deschis când a venit vorba despre cele două foste soții ale sale. Deși a bifat două mariaje eșuate, iar cel mai recent divorț a fost chiar anul acesta, după Asia Express, s-ar părea că antrenorul de la Poli Timișoara continuă să fie optimist.

Prima dintre cele două soții ale lui Dan Alexa a fost Izabela. Iar povestea lor de dragoste a fost una cât se poate de interesantă. S-au cunoscut pe când el avea doar 16 ani, la un cantonament de la Băile Herculane.

ADVERTISEMENT

Mama ei era contabilă la hotelul unde era cazată echipa lui Alexa, iar Izabela venea des să o viziteze. S-a îndrăgostit de ea, la doi ani s-au revăzut, iar ulterior, o frumoasă poveste a început. Iar Dan Alexa chiar se simțea împlinit la acel moment.

„Am mers în cantonament la Herculane, mama ei era contabila hotelului unde stăteam, iar Iza o vizita des. M-am îndrăgostit de ea, însă ne-am limitat la a socializa.

ADVERTISEMENT

După doi ani ne-am revăzut şi de atunci suntem nedespărţiţi. Cel mai mult apreciez la ea loialitatea. Mereu mi-a fost alături şi ştiu că am pe cine mă baza. Este important să ai linişte în familie, să te simţi fericit şi împlinit”, a declarat Dan Alexa, potrivit libertatea.ro.

ADVERTISEMENT

De ce au divorțat Dan Alexa și Izabela

Timpul a trecut, iar Dan Alexa și Izabela s-au căsătorit și au devenit părinții a două fetițe, Casiana și Antonia. De altfel antrenorul de la Poli Timișoara a avut-o mereu în spate pe soția sa și a recunoscut și el cât de importantă a fost liniștea de acasă.

Iată însă că lucrurile nu au durat prea mult. În anul 2016, Dan Alexa și Izabela au divorțat. Iar antrenorul a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostei sale soții. Aceasta și-a sacrificat întreaga viață pentru cariera lui.

ADVERTISEMENT

Totodată, el dezvăluia la un moment dat că a fost imatur în relație. O apreciază în continuare pe fosta lui parteneră de viață. S-ar părea însă că timpul și-a spus cuvântul în cazul celor doi.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună.

Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă.

O apreciez. Mereu am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte’, a declarat Dan Alexa, potrivit AntenaStars.

De menționat e faptul că spre deosebire de alte cupluri, Izabela nu a comentat motivele despărțirii. Se pare că toate detaliile au rămas doar între cei doi, iar fiecare și-a văzut de drumul său mai departe.

Dan Alexa, un nou divorț la aproape 6 ani de la nuntă

În 2019, Dan Alexa și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu Andrada. Cei doi au devenit și părinți la scurt timp și au împreună un băiat pe Arkan. Se pare însă că nici acest mariaj nu a durat prea mult.

Mai exact, la aproape 6 ani de la nuntă, cei doi au divorțat. . Spre deosebire de cazul primei soții a lui Dan Alexa, când totul a fost discret, în mariajul cu Andrada a fost declanșat un adevărat scandal public.

Mai mult de atât, Dan Alexa a acuzat-o pe cunoscut om de afaceri din Capitală. Acesta povestea la un moment dat că soția lui avea un comportament diferit, iar el a observat asta.

„Bănuiam. Era schimbat comportamentul. De când am început, am aflat în 3 nopți și 4 zile. Eu am filmat ce a apărut (n.r. în presă). Nu e confortabil, dar asta e viața. A fost greu, dar acum sunt chiar liniștit. Îmi pare rău de fiul meu, dar asta e altă poveste.

Mi-a luat nevasta. E greu să mai emit o discuție cu el. Dar nu cred că așa trebuie pusă problema. Bodi nu mi-e prieten, sigur nu-mi va fi vreodată!”, a declarat Dan Alexa, la Kanal D, în urmă cu câteva luni.

În final, cei doi au divorțat la notar foarte repede, pe cale amiabilă. Custodia fiului lor va fi una comună, iar antrenorul de la Poli Timișoara speră ca cei doi să se înțeleagă mai departe.