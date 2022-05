Câte tatuaje are “vulturul” Doru Răduță, de la Survivor, și care e povestea lor: “Sunt un tip plăcut și cumva foarte diferit”

își trăiește viața intens. Mare amator de senzații tari și de adrenalină, fostul concurent de la celebrul show difuzat de Pro TV a sărit de două ori cu parașuta și face acrobații pe motocicletă. Are patru tatuaje pe corp, ultimul făcut înainte de a intra în competiție la Survivor.

Doru Răduță, dezvăluiri despre tatuaje, iubită și viața după Survivor

Doru Răduță a vorbit deschis, într-un interviu pentru FANATIK, despre de care s-a bucurat din plin, dar și despre cele patru tatuaje ale sale de pe corp și despre iubita lui.

Cum a fost la Survivor?

– Pfff, spun că a fost cea mai tare experiență posibilă pe care am trăit-o până la această vârstă! Posibil ca nimic să nu-mi mai ofere tot ce mi-a oferit Survivor și, din acest motiv, m-am bucurat din plin de tot ce am trăit!

Îți pare rău că ai ieșit din competiție?

– Da, clar îmi pare rău că am ieșit din competiție, mi-aș fi dorit să mai continui, însă sunt fericit că am ieșit în glorie, când eram într-o formă foarte bună, atât eu cât și echipa.

”Nu mai era niciun loc uscat unde să te poți odihni, nu-ți puteai face focul, nu te puteai încălzi”

Ce ți s-a părut cel mai greu?

– Pentru mine nu a fost greu, m-am bucurat de tot ce am avut parte, însă erau neplăcute momentele în care ploaia își făcea apariția, în special pe parcursul nopții.

La o ploaie mai serioasă, totul era ud, pământul, lemnele, baraca, toată podeaua se uda și practic nu mai era niciun loc uscat unde să te poți odihni, nu-ți puteai face focul, nu te puteai încălzi.

Te-ar mai tenta o astfel de experiență?

– Dacă aș avea ocazia, n-aș rata-o, cu siguranță!

”Îmi place să îmi trăiesc viața la maxim”

Ești pasionat de motociclism și de sărituri cu parașuta din avion. De unde atâta pasiune pentru adrenalină?

– De mic mi-a placut să îmi umplu timpul liber cu tot felul de activități, de la a mă plimba cu rolele, bicicleta, placa, oxeloboard, până la lucruri mai mari, gen motorul sau să sar cu parașuta. Îmi place să îmi trăiesc viața la maxim și să mă bucur cât mai mult de tot ce înseamnă adrenalină.

De câte ori ai sărit cu parașuta?

– Saltul cu parașuta a fost o experiență inedită, am sărit de 2 ori, dar clar o voi mai face.

Cu motocicleta de când mergi? Înțeleg că faci și acrobații pe ea…

– De 3 ani merg cu motocicleta, cât despre acrobații, nu prea fac, dar în schimb îmi place să particip la tot ce înseamnă evenimente moto, să mă dau pe circuit și să mă plimb prin toată țara.

Are patru tatuaje

Câte tatuaje ai? Ce reprezintă ele și când le ai făcut?

– 4 tatuaje am, primul e cel de pe umăr “Nothing about me” și nr 28 în cifre romane, reprezentând ziua mea de naștere. Al doilea tatuaj ar fi cel de pe ceafă “The way i am” – ”felul meu de a fi” – fiecare e unic în felul lui, iar mie îmi place să cred despre mine că sunt un tip plăcut și cumva foarte diferit.

Următorul tatuaj a fost cel de pe piept, este un tatuaj creat de mine și reprezintă numele iubitei mele sub forma unei pentagrame.

Ultimul tatuaj – cele 2 linii, una pe față, una pe spate, a fost făcut înainte de intrarea mea în competitie, reprezintă faptul că-mi place să fiu drept, apreciez egalitatea, îmi place echilibrul.

Ce spune Doru Răduță despre iubita sa: “Este confidenta mea”

Știm că ești logodit! Ce te-a atras la iubita ta?

– Știți adevărul, da, sunt logodit! Am o relație de lungă durată cu prietena mea, iubita mea, confidenta mea, omul ce mi-a fost aproape și m-a susținut în absolut orice moment, fie el bun sau rău.

”Nu aveam preferințe culinare, însă după ieșirea din Survivor sunt sigur că vreau să le încerc pe toate”

Ce preferințe culinare ai?

– Nu aveam preferințe culinare, însă după ieșirea din Survivor sunt sigur că vreau să le încerc pe toate. Sunt multe pofte despre care am vorbit în camp, am atins câteva, însă mai am, ceea ce mă face fericit .

Ce îți dorești pentru viitor?

– Sănătos să fiu pentru a putea face față oricărei provocări, am planuri pe care să le duc la bun sfârșit și sunt deschis pentru orice e nou. Momentan sunt în faza reconectării cu realitatea de acasă.