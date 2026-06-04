Câte transferuri face Rapid după venirea lui Daniel Pancu! Veste proastă pentru noul antrenor: „Nu vor să cheltuie bani pe jucători”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Daniel Pancu nu va primi transferuri spectaculoase la Rapid. Anunțul lui Giovanni Becali

ADVERTISEMENT

Fanii din Giulești așteaptă ca „Pancone” să aducă titlul, dar Giovanni Becali le dă vești proaste. Reputatul agent FIFA e convins că alb-vișiniii nu vor face transferuri spectaculoase în această vară.

Daniel Pancu nu va primi transferuri spectaculoase la Rapid. Anunțul lui Giovanni Becali

Daniel Pancu are misiunea să califice Rapid în play-off și să atace revenirea alb-vișiniilor în cupele europene, după o pauză de 13 ani. Până acum, de la revenirea giuleștenilor în SuperLiga, niciunul dintre Mihai Iosif, Adrian Mutu, Cristiano Bergodi, Neil Lennon, Marius Șumudică sau Costel Gâlcă nu au reușit acest lucru. Misiunea lui „Pancone” va fi una cu adevărat infernală, mai ales că Dan Șucu nu e dispus să transfere jucători.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Șucu îi aduce jucători?) Aici e problema. Ei sunt în vacanță câteva zile, dar ei comunică cu Bilașco, cu Angelescu. Sunt pe urmele multor jucători. (n.r. – Câți îi aduce lui Pancu?) Nu știu câți vrea Pancu. Nu cred că îi ia clubul lui Pancu câți vrea Pancu. Dacă Pancu vrea 10, îi ia 10? Îi ia în conformitate cum se înțelege și cu Bilașco și cu domnul Angelescu, după care domnul Șucu trage linia.

În primă instanță, nu știu dacă Rapid va plăti jucători, caută jucători liberi. Clubul va cheltui bani când va vinde jucători. Sper să le facem o surpriză și să începem prin a îl vinde pe Borza”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW. , atacant liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, însă totul depinde de vizita medicală, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2025-2026, Rapid nu a fost deloc pe plus, nici din punct de vedere sportiv și nici financiar. Echipa a terminat pe locul 5 și a ratat prezența într-o cupă europeană. În schimb, clubul de sub Podul Grant a cheltuit 2,11 milioane de euro pe transferuri, iar din vânzări a încasat doar 140.000 de euro, după plecările lui Blazek și Micovschi, la Dunajska Streda, respectiv FC Argeș.

ADVERTISEMENT