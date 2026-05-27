Câte transferuri vrea Daniel Pancu la Rapid și ce sistem va juca. Antrenorul a lămurit situația lui Dobre: „Îl chemăm la tablă și ne arată”

Daniel Pancu a făcut anunțul despre transferurile din această vară de la Rapid și despre sistemul de joc pe care îl va folosi. Cum va gestiona situația „rebelului” Alex Dobre
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.05.2026 | 21:34
Daniel Pancu (48 de ani) a explicat câte transferuri și-ar dori în principiu în această vară la Rapid. Este vorba în linii mari despre minim cinci mutări, dar, conform spuselor sale, s-ar putea ajunge chiar și la opt noi achiziții, în condițiile în care ar urma să și plece opt jucători de la echipa din Giulești în această pauză competițională.

Câte transferuri vrea Daniel Pancu la Rapid și ce sistem de joc va folosi

De asemenea, antrenorul a transmis și că urmează să se bazeze destul de mult în noul sezon și pe unii dintre jucătorii care au fost împrumutați în partea a doua a stagiunii recent încheiate, cum ar fi Ignat, Rareș Pop sau El Sawy. Nu în ultimul rând, Pancu a anunțat că își dorește să folosească un sistem de joc de tip 4-2-3-1, cu mențiunea că ar putea exista și momente în care s-ar putea trece și la 4-3-3.

„Trebuie îmbunătățit lotul. Stilul meu de fotbal este unul mai agresiv și nu cred că am jucătorii necesari acum pentru asta. Vin minim cinci jucători. Pot să vină opt și să plece opt. Sunt jucători care puteau fi valorizați în alt mod, părerea mea. Sunt unii care au fost tot timpul rezerve și puteau să rămână în locul lor Pop, El Sawy. Se întoarce și Ignat. În loc de rezerve, pe care le plătești foarte bine, puteai să îi ai pe ei rezerve și te ajutau mai mult poate.

Vor fi jucători de profil diferit. Conducerea știe ce profil vreau, deja am discutat, la doi sunt deja hotărât eu. Din străinătate. Sunt niște jucători căzuți mental. Astăzi sunt hotărât la 4-2-3-1, pe care îl uram, dar e posibil să apară și varianta cu 4-3-3, în funcție de jucători, dar baza e la 4-2-3-1. (n.r. Câți jucători ar lua de la CFR Cluj) Trei”, a spus Daniel Pancu în direct la Digi Sport. 

Ce a spus Daniel Pancu despre Alex Dobre

Nu în ultimul rând, întrebat în mod special cum ar urma să gestioneze o posibilă situație de genul celei în care fotbalistul i-a reproșat lui Costel Gâlcă faptul că nu l-ar folosi așa cum ar trebui în baza calităților sale, noul antrenor al Rapidului a oferit următorul răspuns: „Da, ce e cu el? E jucător de echipa națională. (n.r. Ce ar face dacă ar spune Dobre și despre el că nu îl joacă unde trebuie) Îl chemăm aici la tablă și ne arată în direct. Nu știu ce face, cu cine e polemic, poate i se permite să fie polemic. Împotriva mea poate să fie, să nu fie împotriva grupului e baza. (n.r. Despre declarațiile lui Gâlcă de atunci) Foarte adevărat, da. Despre cine era vorba? Trebuie să și spui”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
