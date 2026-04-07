Câte trofee a cucerit Mircea Lucescu în carieră: primul are o istorie de 40 de ani. Campioana Europei învinsă de Il Luce

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, 80 de ani, nu a fost numai un mare fotbalist, ci și un uriaș antrenor în Europa. Astfel, după ce a pus ghetele în cui, Il Luce a devenit rapid un tehnician de prim-plan. El a condus de pe bancă echipe mari, la nivel de club sau reprezentative naționale. În aproape o jumătate de secol, românul și-a trecut în vitrină peste 30 de trofee interne și internaționale.

Care a fost primul trofeu cucerit de antrenorul Mircea Lucescu. Se împlinesc 40 de ani în 2026. Il Luce a învins o campioană a Europei

Fotbalul românesc l-a pierdut marți, 7 aprilie 2026, pe unul dintre cele mai influente nume din istorie, Mircea Lucescu. Acesta ar fi împlinit 81 de ani pe data de 29 iulie. Născut în București, Lucescu senior a făcut primii pași în fotbal la Şcoala Sportivă 2 din Capitală. Ulterior, a fost legitimat la grupele de juniori ale clubului Dinamo. Ca senior, ”Il Luce” a jucat doar pentru trei echipe: Dinamo, Sportul Studențesc și Corvinul Hunedoara.

ADVERTISEMENT

Anul 1979 este unul de referință pentru Lucescu. Pe 28 februarie, el debutează pe banca celor de la Corvinul. Avea doar 33 de ani. Din acel moment, . Vin 47 de ani presărați cu succese de răsunet și zeci de trofee cucerite cu echipele din România, dar și cu cele din străinătate pregătite.

Primul trofeu cucerit de . Era sezonul în care România dădea campioana Europei: Steaua București. Ei bine, aceeași trupă din Ghencea era și ”victima” lui Lucescu. La o lună și jumătate de la finala de vis cu Barcelona de la Sevilla, Steaua lui Emeric Ienei era învinsă de Dinamo, trupă antrenată de Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Pe 25 iunie 1986, pe un stadion ”23 August” plin, Steaua era favorită. În primul său 11 revenea căpitanul Tudorel Stoica, absent cu Barcelona pe 7 mai. Deși avea în față campioana Europei, Dinamo s-a impus cu 1-0, cu golul marcat de Damaschin în minutul 71. Lucescu a trimis atunci în teren următoarea echipă: Moraru – Varga, Al. Nicolae, Lică Movilă, Stănescu – Rednic, Dragnea, Andone, Suciu – Damaschin, Orac. Regretatul Ienei a răspuns cu Duckadam – Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbulesu – Balint, T. Stoica, Boloni, Majearu – Lăcătuș, Pițurcă.

ADVERTISEMENT

Când a câștigat Mircea Lucescu ultimul titlu din cariera de antrenor

Pe 2 aprilie 2026, în mod oficial, Mircea Lucescu se despărțea de echipa națională. Federația Română de Fotbal (FRF) transmite, într-un comunicat, că tehnicianul și-a încheiat mandatul de selecționer. Sub îndrumarea sa, România a reușit o campanie perfectă în Liga Națiunilor, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta. Bilanțul său pe banca naționalei între 2024 și 2026 cuprinde 11 victorii, un egal și șase înfrângeri.

ADVERTISEMENT

Înainte de a-i antrena pe tricolori, Lucescu a pregătit gigantul din Ucraina, Dinamo Kiev. Alături de galonata echipă din țara vecină, Il Luce și-a trecut în palmares trei trofee. Supercupa Ucrainei în 2020, titlul de campioană și Cupa Ucrainei în 2021. Această Cupă, cucerită după un 1-0 împotriva Zoriei Lugansk, reprezintă ultimul trofeu din cariera românului.

Câte trofee a cucerit Mircea Lucescu în carieră. Numai Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola îl depășesc pe român

În palmaresul lui Mircea Lucescu figurează, pe lângă trofee din întrecerile interne ale Ucrainei, Turciei, Rusiei sau României, și unele de nivel european. Amintim aici o Supercupă a Europei, cu Galatasaray și o Cupă UEFA, cu Şahtior.

ADVERTISEMENT

Lucescu are 9 titluri de campion al Ucrainei, dintre care 8 cu Şahtior şi unul cu Dinamo Kiev. Aici se adaugă două titluri de campion al României, dintre care unul cu Dinamo şi unul cu Rapid. Mai are două campionate în Turcia – unul cu Galatasaray şi unul cu Beşiktaş. Și lăsat amprenta și în Rusia: o Supercupă cu Zenit. În Ucraina a mai câştigat 7 Cupe, dintre care 6 cu Şahtior şi una cu Dinamo Kiev, şi 8 Supercupe, dintre care 7 cu gruparea din Doneţk şi una cu cea din Kiev. În România a mai câştigat două Cupe cu Dinamo şi una cu Rapid. Cu giuleștenii a cucerit şi o Supercupă.

Dacă tragem linie observăm faptul că . Într-un clasament all-time, acesta se află pe podium. Numai Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola îl depășesc pe român.

Alex Ferguson – 49 de trofee Pep Guardiola – 40 de trofee Mircea Lucescu – 35 de trofee Valeri Lobanovski – 33 de trofee Carlo Ancelotti – 31 de trofee Ottmar Hitzfeld – 28 de trofee Luiz Felipe Scolari – 27 de trofee Jock Stein – 26 de trofee Jose Mourinho – 26 de trofee Giovanni Trapattoni – 23 de trofee