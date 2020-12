Câte voturi a pierdut PMP la alegerile parlamentare față de locale. Tomac: ”Nu am nicio explicație”

Partidul Mișcarea Populară (PMP) este foarte aproape de a rata intrarea în parlament. În decurs de nici trei luni, formațiunea lui Eugen Tomac a pierdut sute de mii de voturi între alegerile locale și cele parlamentare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă la localele din 27 septembrie PMP a trecut de 470.000 de voturi la nivel național (primării, consilii județene și consilii locale), în prezent totalul este unul extrem de modest.

Mișcarea Populară se află la puțin peste 271.000 de voturi și tremură serios în zona 4,8% din sufragii, având nevoie, conform legii, de 5% pentru a intra în Legislativ.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

PMP, sute de mii de voturi pierdute între alegerile parlamentare și cele locale

După numărarea a peste 99% din voturile exprimate la alegerile parlamentare din 6 decembrie, PMP este în zona 4,7-4,8% și mai are nevoie de câteva mii de voturi pentru a prinde un bilet în viitorul Parlament.

Eugen Tomac, liderul partidului, nu-și explică cum a fost posibil ca în doar două luni, aproximativ 200.000 de români să nu mai voteze cu această formațiune.

ADVERTISEMENT

”Îmi este greu să explic cum în 2 luni de zile am pierdut 200.000 de voturi. Aștept răspunsul de la BEC.

Atâtea voturi am primit acum, nu știu ce să zic. Nu am o explicație de ce acum două luni am primit 470.000 de voturi, iar acum cu 200.000 mai puțin.”, a spus Tomac la Digi24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câte voturi a obținut PMP la alegerile locale

Partidul Mișcarea Populară s-a situat pe locul 4 în clasamentul național al partidelor în alegerile locale care au avut loc pe 27 septembrie.

În toamnă, PMP a obținut 50 de primari, 2.137 de consilieri locali și 67 consilieri judeţeni, adică un procente de 6,04%.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toate aceste cifre au însemnat 473.637 de voturi, adică mai bine de 200.000 de voturi în plus față de alegerile parlamentare de pe 6 decembrie.

Interesant este că în seara afișării exit-poll-urilor, președintele fondator al PMP, Traian Băsescu, era optimist și spunea că fotmațiunea va trece de 7%.

ADVERTISEMENT

”PMP va avea 7% fără redistribuire. În mod cert se va întâmpla acest lucru. Nu pot să nu mă gândesc că avem alegerile cu cea mai slabă participare, ceea ce va pune mari probleme cu privire la legitimitate pentru patyru ani.

Va fi un guvern cu o susţinere foarte fragmentată. Asta ar trebui să-i dea de gândit dlui preşedinte Iohannis atunci când va stimula majoritatea parlamentară şi va trebui să-i dea de gândit prezenţa la urne cât de oportun a fost să forţeze nota pentru aceste alegeri”, spunea Băsescu, deși PMP încă n-a trecut nici de 5%.