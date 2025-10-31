Câte voturi ar lua Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei! Mitică Dragomir, profeție șoc

ADVERTISEMENT

Alegerile pentru Primăria Capitalei se apropie cu pași repezi, fiind programate pe 7 decembrie, iar numele surpriză din lista de candidați este cel al jurnalistei Anca Alexandrescu. Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a dezvăluit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ ce șanse are candidata pentru funcția de primar general și care este asul din mâneca acesteia.

Previziunile lui Mitică Dragomir despre alegerile pentru Primăria București. Ce șanse au candidații

„Anca Alexandrescu face niște jocuri, eu spun, se bate pentru câștigarea titlului de primar general al Capitalei. Fiți atenți ce vă spun. În ultimele mele sondaje, că am și eu sondaje, sondaje făcute bine de tot, Anca este pe locul doi”, a dezvăluit Mitică Dragomir în direct.

Potrivit afaceristului, , noul președinte al organizației PSD București, urmat de deputatul USR Cătălin Drulă. Până în prezent, în spațiul public, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, erau considerați principalii contra-candidați, însă Mitică Dragomir este de o altă părere.

Din punctul lui de vedere, puterea Ancăi Alexandrescu nu ar trebui să fie subestimată. Fostul șef al LPF a reamintit că jurnalista are multe atuuri: experiență în administrația locală, fiindcă a lucrat în biroul de presă al Primăriei Capitalei pe vremea când edilul general era Sorin Oprescu, dar și sprijinul „celui mai mare partid din România, AUR”. În același timp, el a vorbit și despre asul din mâneca jurnalistei: Călin Georgescu.

„Nu o neglijați pe Anca Alexandrescu. Ea se bate la titlu. A lucrat în primărie cu Sorin Oprescu care a făcut lucruri extraordinare în București, iar Anca știe multe. În afară de asta, are în spate cel mai mare partid la această oră din România, nu mai e PSD-ul cel mai mare partid, e AUR. Anca devine un concurent extraordinar de tare. Fii atent ce atuu are Anca. Dacă Georgescu iese public și defilează cu Anca pe stradă, mă tem că Anca Alexandrescu este primar. Nu mă tem, m-aș bucura, că este o fată bună”, a spus fostul șef al LPF”, a mai precizat Dragomir în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ce șanse au la Primăria Capitalei Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu

Mitică Dragomir consideră că liderul USR, Cătălin Drulă, are în continuare șanse datorită sprijinului pe care îl primește din partea președintelui Nicușor Dan și a echipei de campanie a acestuia, însă acest avantaj nu îl poate ajuta neapărat să ajungă primar general. Cât despre actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, fostul șef al LPF a spus că este un edil foarte bun, dar că va fi dezavantajat de asocierea cu premierul Ilie Bolojan.

„Domnul Ciucu este un primar absolut excepțional. Fiind susținut de Bolojan, n-are nicio șansă. Lumea se răzbună pe Bolojan, se răzbună și pe el. Normal. Este un primar excepțional, dar șanse 0, ia toate înjurăturile lui Bolojan”, a mai declarat Dragomir.

Daniel Băluță, omul momentului în PSD, spune Mitică Dragomir

Cât despre omul momentului din PSD, candidatul la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, Mitică Dragomir îl consideră cel mai puternic dintre toți candidații, mai ales că este ajutat de ceilalți primari social-democrați, dar și de realizările pe care: „Cel mai priceput dintre toți e Băluță”, a spus el, explicând că acesta are un avantaj clar și

„Daniel Băluță a făcut minuni în sectorul lui, știe cu ce se mănâncă, are trei sectoare PSD, are Sectorul 2 cu Hopincă, Sectorul 5 cu băiatul lui Piedone, Sectorul 3 al lui Negoiță, plus sectorul 4 al lui. Are patru sectoare. A devenit de două zile președintele PSD pe București. În afară de asta, se bucură de faptul că știe cu ce se mănâncă administrația locală. E trăsnet de bun!”, a explicat Dragomir.