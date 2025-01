Catedrala de 4 milioane de euro a lui Porumboiu la Vaslui. De ce a refuzat să fie pictat în biserică și ce mesaj i-a dat Gigi Becali. Reportaj exclusiv

Totul a durat 18 ani din cauza „escrocilor de politicieni care mi-au blocat afacerile. Sunt însă foarte mulțumit sufletește!”.

Adrian Porumboiu a ctitorit singura catedrală din Vaslui

Sunt puține știri care vin dinspre Vaslui. Și majoritatea negative. Se vorbește despre sărăcie, despre județul cu cea mai mică prezență la vot, , așa cum s-a întâmplat și în decembrie 2024 când o echipă FANATIK a mers la fața locului pentru a vedea minunăția.

Despre ce e vorba? Probabil că unii știu deja, mai ales cei apropiați de biserică și care când butonează telecomanda televizorului opresc și pe Trinitas TV. Vasluiul are pentru prima oară în istorie o catedrală. Este vorba despre Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, care a fost sfințită pe 10 noiembrie 2024.

„Avem o catedrală cum își dorea regretatul Ioachim Vasluianul. Grație domnului președinte!”

Nu e deloc greu s-o găsești. De fapt nu e greu să găsești nimic în Vaslui, iar localnicii glumesc și nu prea când îți spun că nu te poți rătăci nici dacă vrei în Vaslui. Asta chiar dacă ai fi pentru prima oară în urbea moldavă.

Catedrala e impunătoare. Cele trei turle asimetrice se văd de departe. E ceva… altceva. Inclusiv faptul că se intră în așezământ chiar de pe trotuarul străzii Traian! Ne așteaptă amfitrionul, preotul Ioan Bârsan. Cu acea bucurie pe față cu care sfinții părinți îi întâmpină pe enoriași la slujbă sau la orice intrare în biserică pentru o închinăciune sau pentru vreun sfat.

„Ne-am văzut visul cu ochii. Avem în sfârșit o catedrală și în Vaslui, așa cum își dorea regretatul Ioachim Vasluianul. El a reînființat în 1996 și Episcopia Hușilor, apoi și-a dorit să ctitorească la Vaslui o biserică și mai impunătoare decât la Huși. Iar visul ne-a fost îndeplinit de domnul președinte Adrian Porumboiu. Deoarece, pentru noi, el este domnul președinte”, ne spune preotul Bârsan.

Vasluienii au stat 4 zile la coadă, „până la intersecție”, ca să vadă minunea

Povestea noastră începe cu sfârșitul. Pentru că Părintele ne dezvăluie evenimentele mai recente, anume sfințirea din 10 noiembrie 2024, o zi de duminică ce va rămâne scrisă cu litere de aur în istoria orașului. Au fost mari fețe bisericești, Preasfințitul Varlam Ploieșteanul, Presfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, Presfințitul Nichifor Botoșăneanul. Aceștia au realizat slujba de intrare în biserică, slujba de sfințire a Sfintei Mese, a Sfântului Chivot, a catapetesmei, a picturilor. Au sfințit apoi biserica pe exterior.

„Au fost foarte mulți oameni prezenți în jurul bisericii, Sfânta Liturghie realizându-se afară, spre Piața Traian. Când a fost gata totul, oamenii au început să intre în biserică. Ceea ce pur și simplu mi s-a părut extraordinar, este că timp de patru zile oamenii au stat la coadă pentru a putea să intre în noua Catedrală! Coada era până la intersecția pe care o vedeți colea în depărtare”, ne povestește Ioan Bârsan.

Adrian Porumboiu a făcut ce n-a reușit nici Ștefan cel Mare

Se simte în cuvintele Părintelui mândria că ne poate vorbi despre această minunăție de Catedrală. Filmăm și de la etaj, de peste tot. Într-adevăr, văzusem ceva imagini înainte de venirea la Vaslui, dar pe viu totul este grandios. E nou, e liniștitor, e impunător. Ni se permite chiar și accesul în Altar, dar cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească orice mirean. Mătănii la intrare și la ieșire, fără trecere prin fața Altarului când ești înăuntru.

Este într-adevăr ceva uluitor. Și pentru unul care merge în fiecare duminică la biserică, indiferent unde te găsește ultima zi a săptămânii, și pentru unul care intră în Casa lui Dumnezeu de Paște și de Crăciun. Sau poate nici atunci… Realizarea lui Porumboiu la Vaslui este ceva unic. Nu doar pentru împăcarea „sinelui” domnului președinte, dar mai ales pentru oamenii din oraș și din împrejurimi, care se pot bucura de o catedrală pe care nici Ștefan cel Mare nu a izbutit să și-o treacă în CV. Iar marele domnitor al Moldovei chiar are CV-ul doldora de biserici!

Picturi superbe realizate timp de 6 ani de un talentat om de 70 de ani!

Mergem peste tot. Vedem tot. Ne minunăm de picturile din interior, nu ne vine să credem când aflăm că ele au fost realizate de un talentat pictor de 70 de ani! Constantin Bumbu din Dej e numele său. A făcut o treabă extraordinară, muncind din 2018 până în primăvara lui 2024. Șase ani! E, într-adevăr, o muncă migăloasă, grea și lungă. Sunt mai mult de 2.000 de metri pătrați de picturi în Catedrala din Vaslui!

Intrăm și în paraclisul din apropiere. El a fost primul care s-a terminat în această mega-lucrare. În vecinătatea lui este și biroul Părintelui Bârsan. Vedem și sala de mese, mai luăm informații din interior despre noua bijuterie din Vaslui, despre Mugur Popa, arhitectul lucrării. Nu ne dau pace cele trei turnuri. De ce trei, de ce asimetrice? „Pentru că a fost dorința regretatului Ioachim Vasluianul”, ni se dezvăluie.

Iar Adrian Porumboiu, care a avut o relație deosebită cu Presfințitul Ioachim a dus-o la bun sfârșit. Porumboiu a dat orașului care l-a adoptat ceva veșnic. Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, cu cele trei turnuri ale sale, care sunt la fel de vizibile și când vii dinspre Bârlad, și când intri în Vaslui dinspre Brodoc. O realizare de suflet, cu decont Sus!

Catedrala asta este o oază de liniște, un loc în care cine vrea intră și se reculege. Găsesc de multe ori oameni care stau singuri la strană. Îi întreb ce fac și îmi spun că vin să vorbească cu Dumnezeu. Sunt oameni descurajați, care îmi spun că au necazuri, pleacă de acasă și nu știu unde să se ducă. Și îmi zic: «Părinte, când nu știu unde să mă mai duc, iau drumul bisericii, vin aici și mă liniștesc». E minunat ce înseamnă această Catedrală pentru noi, cei de aici” – Preot Ioan Bârsan

Preotul Bârsan rememorează prima întâlnire cu Porumboiu: „M-a trimis să fac o rugăciune ca să dea Dumnezeu o ploaie că are nevoie la agricultură!”

„În 2006 m-am dus la domnul Porumboiu, care se înțelegea foarte bine cu Preasfințitul Ioachim. Țin minte că era vară, era cald, în luna iulie. Domnul Porumboiu m-a ascultat, apoi mi-a zis șugubăț. „Părinte, du-te și fă o rugăciune la Bunul Dumnezeu să dea o ploaie și apoi vorbim de bani”. Am rămas fără cuvinte… El avea afacerile lui în agricultură, Comcereal-ul, și avea nevoie de apă pentru culturi. Dar a fost doar o glumă de-a domniei sale, pentru că s-a înhămat imediat la acest proiect uluitor care este Catedrala din Vaslui în care stăm și povestim acum. A venit prima oară și a văzut locul unde urma să se ridice Catedrala. Aici, în trecut, era un teren viran, unde oamenii își lăsau căruțele și vitele când veneau la piață.

Și nu a fost deloc ușor. Se făcuse fundația, de vreo 5 metri, dar când ploua nu că se umplea totul, dar s-a și lăsat pământul cu vreo doi metri. Nu a fost simplu deloc. A durat foarte mult, 18 ani, și pentru că domn președinte a avut necazuri cu afacerile. L-au amendat cu mulți bani. Inițial, era totul programat să se termine în 2011, 2012. Dar au fost acele probleme de care vă vorbeam. Domn președinte nu vrea să spună, dar sunt convins că totul a costat mai mult de 4 milioane de euro. Am fost aici de la început până la final. Știu de picturi, sculpturi, icoane, știu tot ce s-a lucrat aici. Am avut oameni extrem de buni, ingineri foarte pricepuți și muncitori”, ne povestește preotul Ioan Bârsan.

Adrian Porumboiu, interviu pentru FANATIK: „Am făcut atâta bine în zona asta, dar niciodată nu m-am gândit că cineva îmi va mulțumi”

Domnule Porumboiu, felicitări pentru Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Vaslui, o minunăție de catedrală. Cum v-ați decis să susțineți singur construirea acestui edificiu și cum vă simțiți acum?

– Bine ați venit în Republica Vaslui! Veneați înainte… erați obișnuiți când aveam echipă de fotbal. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și a dispărut echipa printr-un mod greu de explicat, dar ține de domeniul trecutului. Biserica, sau catedrala așa cum se denumește, a început cu ani în urmă, când am discutat cu fostul episcop de la Episcopia Hușilor, un om cu totul remarcabil.

„M-au amânat vreo 8 ani niște escroci de politicieni care acum cerșesc”

Familia a fost alături de dumneavoastră?

– Normal că am avut discuții la început. Sincer să fiu, îmi doream, dar soția a fost cea care m-a convins în final vizavi de relația pe care o aveam cu fostul episcop al Hușilor, preasfințitul Ioachim. Am început în ritm alert, s-au întâmplat niște lucruri care s-au întâmplat, ca în orice țară așa-zis democrată cum e România, s-au întâmplat niște lucruri care s-au dat uitării, dar nu le pot șterge din memorie… Niște escroci de politicieni, care acum cerșesc și vor în continuare aceleași lucruri. Am amânat în jur de 8 ani construcția.

Totul a început în 2006.

– A început în 2006, da. Dar ulterior era ceva neterminat. Am discutat cu copiii, cu familia, și am zis că trebuie să o termin și am terminat-o în final, cu un efort destul de consistent din punct de vedere financiar.

„Cu decontul mă duc Sus”

Peste 4 milioane de euro?

– Nu mai contează sumele!

Dar le aveți undeva, aveți o socoteală?

– Am o socoteală, evident, că nu am făcut la negru nimic😊 Cu decontul mă duc Sus! Chiar sunt foarte bucuros, a fost o realizare frumoasă, de suflet.

Cum v-ați simțit pe 10 noiembrie 2024, când a fost sfințită catedrala?

– A fost un moment plăcut, am fost bucuros că am reușit să sfințesc această catedrală. Practic, mi-a făcut o plăcere imensă faptul că patru zile s-au format cozi ca să se intre în ea. A fost o mare masă de oameni, sunt bucurii care rămân acolo, în sufletul meu.

„Deviza este foarte clară: dai șpagă, reziști, dacă nu dai șpagă, te curăță!”

V-ați gândit când v-ați apucat că o să dureze atât de mult? Practic, 18 ani!

– Nu, nici vorbă! Pentru că lucrurile au fost destul de clare, nu știam că o să dau de ticăloșii de politicieni, care sunt niște adevărați șpăgari, și nu mă feresc de cuvinte! Timpul a demonstrat că am avut dreptate, s-au câștigat toate procesele, dar perioada a trecut, nu puteam să îmi mai ating scopul. Repet, și o spun de 1000 de ori, mai ales că a fost an de alegeri, România este o țară care a intrat în UE, e normal să rămânem acolo, normal că suntem în NATO, dar ce se întâmplă cu cei care conduc țara, sau au condus-o, fac niște lucruri inadmisibile! Deviza este foarte clară: dai șpagă, reziști, dacă nu dai șpagă, te curăță… și-au fost tot felul de situații evidente care s-au petrecut.

V-au fost blocate afacerile, pe lângă amenzile primite?

– Evident! Mi-au fost blocate afacerile, da. Eram o țintă clară, pentru că cineva trebuia să pună mâna pe aceste afaceri. Aveam unul dintre cele mai mari complexe agro-industriale din Europa, iar aici mă refer la nivel privat. Atunci s-au gândit că este prea mult pentru un românaș și au dat cu ce au avut în dotare! Dumnezeu m-a ajutat, am depășit obstacolul și m-am repus pe picioare cu o areolă destul de mare în momentul în care am câștigat tot! Procesele au continuat ani de zile, dar să stai prin instanțe e destul de greu! Și motivul care e? Simplu, că n-ai dat șpagă! Trebuie schimbat ceva în treaba asta! Atâtea rezerve are țara asta, încât am fi greu de egalat dacă n-ar fi puși să conducă niște ciumați. Ciuma e la ei, nu la noi… noi ne vedem de treabă!

„Soția mea este practicantă, practicantă, eu sunt un credincios normal”

Sunteți un om credincios, mergeți des la biserică?

– Da, dar nu atât de des… destul de rar ca să fiu sincer, însă soția este practicantă, practicantă. Eu sunt un om normal, un credincios normal și e firesc că, în cazul în care nu simțeam treaba asta, nu o făceam. Nu e deloc lipsit de interes aportul financiar.

Băieții au fost de acord când v-ați apucat de treabă?

– Copiii mei au avut un cuvânt de spus, au fost la sfințire. Sunt bucuroși și ei, au fost plăcuți impresionați de lumea care a venit și de modul în care s-a petrecut ce ați văzut și dumneavoastră.

Ați primit felicitări și de unde nu v-ați așteptat?

– Nu, și am impus o regulă foarte clară, anume că nu am invitat niciun politician! M-a întrebat părintele care sunt regulile, dar nu am vrut niciun politican, pentru că trebuia să-l caut cu lupa pe cel care ar fi meritat, iar cum nu am avut lupă, ci doar ochelari, nu am găsit. I-aș fi chemat pe cei care au făcut rău, dar trebuia să mă gândesc la alte lucruri rele și i-am lăsat în plata Domnului pe fiecare. Mi-am văzut de treaba mea. Sunt foarte mulțumit, foarte fericit, iar asta este situația.

„Gigi Becali mi-a făcut o recomandare, dar i-am spus că încă sunt tânăr”

N-ați vrut să chemați niciun politician, dar nici nu ați vrut nici să fiți pictat pe zidurile bisericii, așa cum e normal pentru orice ctitor.

– Nici vorbă! Nu pot să… nu am cum să fiu pictat într-o biserică. A fost această variantă, dar am refuzat-o din prima instanță. A fost Argăseală la sfințire, a fost Patrițiu Abrudan. M-a sunat Gigi Becali și m-a felicitat. Am discutat mai multe… discuții pe care nu vi le pot transmite.

Ce v-a spus Gigi Becali?

– Mă rog, nu e nimic de ascuns… mi-a făcut o recomandare, și i-am spus: „Gigi, asta este pentru tine, eu încă sunt tânăr! Nu se pune problema!” Mi-a făcut o recomandare de abstinență totală și i-am spus că încă sunt tânăr!

„Era un stres enorm să plătesc 500 de milioane de euro la bugetul statului”

A fost cineva de la care așteptați un telefon, dar nu a făcut-o?

– Nu m-am așteptat să mă sune nimeni, așa sunt eu de mai mult timp. Am făcut atâta bine în zona asta de la un cap la altul, dar niciodată nu am făcut bine cu gândul că cineva mă va suna și-mi va mulțumi. Nici nu-mi mai amintesc câte sponsorizări și câte ajutoare am făcut… asta ar depăși orice imaginație. Mai sunt cazuri de persoane de la care nu mă așteptam și îmi mai dau câte un telefon și o vorbă de binețe.

Dacă mai aveați echipa de fotbal, mai făceați catedrala?

– Categoric, nu are nicio legătură! A început în 2006, aveam echipa, dar după au apărut problemele. Sincer, de afaceri nu îmi pare așa rău pentru că îmi e mult mai bine acum. Era o risipă de energie și totodată un stres enorm să ai 6.500 de angajați, să plătești în ultimii 8 ani de zile peste 500 de milioane de euro la bugetul statului, pentru că atât plăteam.

FC Vaslui, formația cu antrenor de la Real Madrid și vedete din Serie A!

FC Vaslui, formația patronată de Adrian Porumboiu, și-a trăit momentele de glorie în perioada anilor 2007-2012. A promovat pentru prima oară în liga 1 în 2005, apoi traseul ascendent a continuat. Porumboiu nu s-a zgârcit și a pompat milioane de euro în echipă. A adus antrenori cu nume, ca Mircea Rednic, Gigi Mulțescu, chiar și spaniolul Lopez Caro, care are Real Madrid în CV. Mantaua de vreme rea a fost mai mereu Viorel Hizo. Vasluiul a văzut și vedete din Serie A, Adailton fiind mult timp căpitanul echipei, iar Wesley golgeterul acesteia.

FC Vaslui a avut rezultate extraordinare și în Europa, întâlnind Inter Milano, Sporting Lisabona, Slavia Praga, FC Zurich. Momentul decisiv a fost vara lui 2012, când Porumboiu acuzând și atunci, și acum, jocuri de culise. Peste un an și jumătate, patronul și-a retras sprijinul financiar, iar în 2014 Vasluiul a retrogradat după ce i-a fost refuzată licența, nu s-a mai înscris în liga secundă și s-a desființat!