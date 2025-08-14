Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat, joi, că o anumită categorie de pacienți au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament, deși există un deficit la acest capitol.

ADVERTISEMENT

Pacienții care beneficiază, în continuare, de tratamente

CNAS anunță că bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament. Reprezentanții au menționat că „deficitul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt, în continuare, acordate.

„Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată într-un comunicat de presă al CNAS

ADVERTISEMENT

CNAS a solicitat fonduri suplimentare

De asemenea, susține că fondurile pentru au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru 2025. Există, însă, o creștere a numărului de pacienți, astfel că s-a ajuns la un necesar financiar suplimentar pentru ca toți pacienții să beneficieze de terapiile inovatoare. În acest context, CNAS a solicitat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară.

„Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS[1] cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificației bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu și neîntrerupt al pacienților la tratamente”, mai menționează sursa citată.

ADVERTISEMENT

În continuare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a precizat că va continua demersurile către instituțiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată.

ADVERTISEMENT

„Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori. Reiterăm angajamentul CNAS de a colabora cu asociațiile de pacienți, cu furnizorii și cu autoritățile centrale pentru asigurarea celor mai bune condiții posibile de tratare a bolnavilor”, se mai arată în comunicatul transmis.