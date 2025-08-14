News

Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații

O anumită categorie de pacienți trebuie să știe că beneficiază, în continuare, de tratamente decontate. CNAS vine cu o serie de precizări
Codrina Menţel
14.08.2025 | 19:50
Categoria de pacienti care au asigurata continuitatea tratamentelor decontate CNAS vine cu explicatii
Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor. CNAS vine cu explicații. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat, joi, că o anumită categorie de pacienți au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament, deși există un deficit la acest capitol.

ADVERTISEMENT

Pacienții care beneficiază, în continuare, de tratamente

CNAS anunță că bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament. Reprezentanții au menționat că „deficitul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt, în continuare, acordate.

„Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată într-un comunicat de presă al CNAS

ADVERTISEMENT

CNAS a solicitat fonduri suplimentare

De asemenea, CNAS susține că fondurile pentru tratamentele oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru 2025. Există, însă, o creștere a numărului de pacienți, astfel că s-a ajuns la un necesar financiar suplimentar pentru ca toți pacienții să beneficieze de terapiile inovatoare. În acest context, CNAS a solicitat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară.

„Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS[1] cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificației bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu și neîntrerupt al pacienților la tratamente”, mai menționează sursa citată.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

În continuare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a precizat că va continua demersurile către instituțiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată.

ADVERTISEMENT
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Digisport.ro
52.000.000€ pentru Dan Șucu

„Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori. Reiterăm angajamentul CNAS de a colabora cu asociațiile de pacienți, cu furnizorii și cu autoritățile centrale pentru asigurarea celor mai bune condiții posibile de tratare a bolnavilor”, se mai arată în comunicatul transmis.

ADVERTISEMENT
Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță...
Fanatik
Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările
Rezultate Loto joi, 14 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și...
Fanatik
Rezultate Loto joi, 14 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc. Update
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de...
Fanatik
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!