Categoria de români pentru care pensiile se recalculează diferit. Când intră în vigoare noua lege

Conform autorităților, nu mai puțin de 3 milioane de români vor primi bani în plus după recalculare, iar pensionarii nu vor fi nevoiți să facă nimic. Așa cum anunța și Ministerul Muncii, mulți români vor primi bani în plus la această recalculare, în timp ce alții vor rămâne cu veniturile din trecut.

Categoria de români pentru care pensiile se recalculează diferit

Recalcularea se va face prin înmulțirea numărului total de puncte obținute raportat la punctul de referință, așa cum arată . Interesant, în cazul agricultorilor, calcului va fi diferit față de restul lumii. Astfel, pentru pensiile agricultorilor se va atribui un număr total de puncte determinat prin împărțirea cuantumului pensiei cuvenite sau aflate în plată la valoarea punctului de referință.

”În situația în care recalcularea duce la un cuantum al pensiei mai mic decât cel actual sau cel cuvenit, se va menține cuantumul cel mai avantajos. Drepturile de pensie recalculate vor fi acordate începând cu data intrării în vigoare a legii”, mai arată sursa citată. Noua lege va intra în vigoare de 1 septembrie 2024.

Ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu, îi anunța pe pensionari în urmă cu mai multe săptămâni că nimeni nu va avea bani în minus la recalculare. ”Românii trebuie să reţină faptul că nicio pensie nu va scădea, deci se menţine cuantumul cel mai favorabil. Este foarte important ca românii să ştie acest lucru. Este adevărat că noua lege a pensiilor are o formulă care va aduce echitate în sistemul public de pensii.

Ce înseamnă asta? Că dacă ai muncit la fel şi ai cotizat la fel chiar dacă ai ieşit la pensie pe legi diferite, chiar dacă eşti femeie sau bărbat, vei avea acelaşi cuantum al pensiei. Atenţie! Noua lege a pensiilor are ca fundament contributivitatea, formula spune aşa, avem totalul punctelor acumulate care este format din totalul punctelor contributive plus punctele asimilate plus punctele de stabilitate.

Județele unde sunt cele mai mici și cele mai mari pensii din România

Punctele de stabilitate se dau pentru stagii lungi de cotizare peste 25 de ani pentru a recompensa, pentru a răsplăti munca. Vor creşte în mare măsură pensiile pentru care pensionarii au avut stagii peste 25 de ani”, a explicat ministrul muncii. Conform datelor prezentate de INS, România are 8 pensionari la 10 salariați.

la zece salariați, în timp ce în Teleorman sunt 15 pensionari la 10 salariați, iar în Vaslui 14 pensionari la 10 salariați. Conform datelor oficiale, pensia medie de asigurări sociale de stat a variat în funcție de județ, existând diferențe chiar și de 1.081 de lei.

Astfel, cele mai mici valori ale pensiei medii lunare s-au înregistrat în judeţele Botoşani (1.588 lei) şi Vrancea (1.601 lei), iar cele mai mari în judeţul Hunedoara (2.669 lei) şi în Bucureşti (2.549 lei). Așadar, cei mai săraci pensionari din România sunt în Botoșani și Vrancea, în timp ce cei mai ”bogați” sunt în Hunedoara și București.

de pensii în 2050, pentru că atunci vor exista prea mulți pensionari și prea puțini muncitori. Asta, în condițiile în care românii nu mai fac copii și mulți tineri preferă să plece în străinătate pentru a munci, în semn de protest față de salariile mici și corupția din România.