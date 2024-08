Câți ani a împlinit azi cel mai bătrân om din lume. Bărbatul a împărtășit secretele longevității sale

Cel mai bătrân om din lume s-a aniversat chiar azi. Bărbatul a ajuns la o vârstă onorabilă și este mândru de tot ceea ce a realizat de-a lungul vieții. Pentru cei care vor să ajungă la vârsta lui, acesta are și câteva sfaturi.

Cel mai bătrân bărbat din lume s-a născut în anul în care s-a scufundat Titanicul

Există multe persoane longevive pe planetă, iar unele dintre ele au depășit demult borna de 100 de ani. Printre ele se numără și . Chiar azi, pe 26 august, bărbatul a împlinit 112 ani.

John Tinniswood s-a născut în Liverpool chiar în anul în care s-a scufundat Titanicul, adică în 1912. John se poate lăuda cu recordul de oferit chiar de către cei de la Guiness World Records.

Ajuns la onorabila vârstă de 112 ani, John Tinniswood a fost întrebat de multe ori ce anume l-a ajutat să fie longeviv. Bărbatul a fost sincer în interviurile sale și a recunoscut că nu a avut secrete anume, ci doar poate spune că a fost un bărbat norocos.

”Nu mă pot gândi la niciun secret special. Am fost destul de activ în tinerețe, am făcut multe plimbări. Nu știu dacă a avut vreo legătură cu asta. Consider că nu sunt diferit. Iau totul cu calm, ca orice altceva. Habar nu am de ce am trăit atât de mult.”, a declarat bătrânul.

John Tinniswood, cel mai bătrân om din lume locuiește într-un azil din Southport

Probabil că multe persoane cred că John Tinniswood a trăit 112 ani datorită unui regim alimentar bine pus la punct. Ei bine, bărbatul nu a consumat nimic special de-a lungul vieții și nici nu a făcut sacrificii alimentare.

Totuși, John Tinniswood a declarat pentru că are o plăcere nevinovată la care apelează în fiecare zi de vineri. Nu trece nici măcar o săptămână fără ca John Tinniswood să nu mănânce o porție de cartofi prăjiți și pește prăjit.

Acum, cel mai longeviv om din lume este în scaun cu rotile din cauza problemelor locomotorii. Însă, în tinerețe, John Tinniswood a lucrat în corpul administrativ de la Royal Army Pay Corps. Aici, acesta se ocupa, în principal, de localizarea soldaților blocați.

John Tinniswood a ocupat mereu un loc special în inima Familiei Regale a Marii Britanii. De când a împlinit 100 de ani și până în prezent, acesta a primit mereu felicitări de la Regina Elisabeta, iar acum, sarcina le-a revenit Regelui Charles și Reginei Camilla.

Înaintea lui Tinniswood, recordul pentru cel mai bătrân om din lume i-a revenit japonezului Jiroemon Kimura care a trăit până la 116 ani. Tot în Japonia trăiește și cea mai bătrână femeie din lume, Tomiko Itooka care are 116 ani.