Câți ani are Andreea Esca, de fapt. Vedeta Pro TV și-a început cariera la o altă televiziune în urmă cu 31 de ani. Este văzută drept una dintre cele mai longevive moderatoare din România, fiind premiată în repetate rânduri.

Ce vârstă are, în realitate, Andreea Esca. Înainte de Pro TV a fost jurnalistă la alt post de televiziune, unde a lucrat 2 ani

Ce are, în realitate, Andreea Esca, care apare pe sticlă mereu cu zâmbetul pe buze. Jurnalista se menține în formă maximă și este foarte atentă la imaginea sa, datele din buletin arătând că este născută pe 29 august 1972.

A venit pe lume la București, mama sa lucrând ca asistentă medicală la Institutul de Oncologie din Bucureşti. Tatăl vedetei de la Pro TV, Dumitru, a fost inginer constructor, prezentatoarea dorindu-și în copilărie să fie sudor datorită figurii paterne.

Moderatoarea are o relație extraordinară cu părinții săi cu care postează frecvent imagini în social media. A fost sprijinită în carieră încă de la început și înainte să facă parte din trustul din Pache Protopopescu a fost jurnalistă la alt post de televiziune.

A lucrat timp de 2 ani la Soti, experiență de care își amintește cu mare drag. S-a angajat în ianuarie 1992, jumătate de an fiind în perioada de probă. Andreea Esca a pierdut un an pe cartea de muncă pentru că nu a semnat contract atunci, ci abia în ianuarie 1993.

Din decembrie 1995 se identifică cu imaginea printr-un salut rămas celebru, Bună seara România, bună seara București! Sunt Andreea Esca. PRO TV te salută! Celebra prezentatoare lucrează de 29 de ani la acest post TV.

Andreea Esca, carieră de peste 30 de ani pe sticlă

Andreea Esca are o carieră de peste 30 de ani pe sticlă. În plus, este moderatoarea emisiunii La Radio, de la Europa FM. Timp de 10 ani a condus revista The ONE, iar din 2016 este fondatoarea A list magazine, care inițial a fost un site pentru femei.

„Au fost mai multe evenimente importante pe care le-am acoperit cu echipa Știrilor, la Madrid, când România urmă să fie primită în NATO, la Bruxelles, când am aderat la Uniunea Europeană.

Cred că e foarte important să lucrezi într-un loc unde să ai colegi care să-ți fie și prieteni, cu care să te distrezi, cu care poți să vorbești și despre lucruri personale”, a declarat Andreea Esca pentru .

Renumita moderatoare de la Pro TV este căsătorită de ani buni cu omul de afaceri Alexandre Eram alături de care a devenit mamă de două ori. Vedeta are o fiică, Alexia, și un băiat, Aris, de care este tare mândră.