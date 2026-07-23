Câți ani are, de fapt, Erling Haaland? Locul special unde și-a sărbătorit ziua de naștere

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Tu știi câți ani are jucătorul profesionist de fotbal norvegian Erling Haaland? Descoperă care este ziua sa de naștere, dar și care este locul special unde și-a sărbătorit aniversarea. Atacantul lui Manchester City a avut o ținută simplă, completată cu un colier de tip rozariu.

Erling Haaland, petrecere fastuoasă de ziua de naștere

Vacanța post Cupa Mondială 2026 i-a adus lui Erling Haaland un mare motiv de bucurie. Norvegianul după eliminarea țării sale natale, menționând că avea deja tricoul acestei formații. Celebrul atacant a făcut furori în timpul evenimentului sportiv, cucerind inimile oamenilor.

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Și-a atras foarte mulți fani de partea sa, pe social media. Imaginile spectaculoase i-au încântat pe internauți, care vor să știe mai multe despre jucătorul de fotbal al lui Manchester City. Puțini oameni știu câți ani are, în realitate, acesta sau când este ziua lui de naștere.

Ei bine, de curând s-a aflat că golgheterul Norvegiei a fost cinstit cu mare fast de persoanele apropiate. La împlinirea a 26 de ani s-a bucurat de o escapadă specială într-o destinație turistică inedită. Pentru petrecere a ales Sardinia, o insulă din Marea Mediterană apreciată pentru apele limpezi și peisajele care îți taie răsuflarea.

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În această locație spectaculoasă Erling Haaland a urcat pe un yacht, în largul coastei italiene. A avut-o alături pe superba sa iubită, Isabel Haugseng Johansen (22 ani), care a strălucit într-o rochie albastră sclipitoare. „26 ani. Frumos”, este mesajul norvegianului de pe pagina de . Postarea a fost făcută publică pe 21 iulie, chiar de ziua sa de naștere.

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Neymar Jr. și Vinicius Jr. i-au transmis toate cele bune. Ulterior, sportivul le-a mulțumit tuturor fanilor pentru urările primite în mediul online. „Mulțumesc tuturor pentru dragoste. Viața s-a schimbat pentru totdeauna! Și îmi place! Pace în lume”, a completat fotbalistul într-o altă postare din social media.

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Cum a arătat aniversarea lui Erling Haaland

Erling Haaland și-a delectat invitații cu o plimbare cu yachtul, dar și cu multă voie bună și preparate culinare delicioase. Pentru că este cunoscut pentru dieta sa monstruoasă cu 6.000 de calorii pe zi a preferat să nu renunțe la alimentația pe bază de carne. Astfel, petrecăreții au savurat porții uriașe de carne la grătar.

În una dintre imaginile de pe social media apare o masă extrem de bogată. Pe aceasta se mai pot observa ouă din belșug, un munte de cârnați, precum și clătite și covrigi. Fructele, dulciurile și tortul nu au fost lăsate deoparte, grupul jucătorului având de unde alege. Ulterior, atacantul și-a condus invitații către un club de zi din St. Tropez.

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În această locație Erling Haaland a fost surprins chiar lângă cabina DJ-ului în timp ce se distra pe cinste. Un element care nu a fost trecut cu vederea are legătură cu casca de viking cu care a imortalizat mai multe fotografii. Starul norvegian are o vară încărcată, dar pe care cu siguranță o va ține minte pentru totdeauna.