Câți ani are, de fapt, suportera care a făcut furori la Cupa Mondială din Rusia. Toată lumea a rămas șocată

ADVERTISEMENT

A făcut furori la Cupa Mondială din Rusia 2018 și la EURO 2024, iar acum Ivana Knoll surprinde din nou cu o dezvăluire uimitoare. Toată lumea a rămas șocată când a aflat câți ani are, de fapt. Frumoasa vedetă a dat cărțile pe față.

Suportera croată de la EURO 2024, adevărul despre vârsta sa

Ivana Knoll, considerată , a devenit faimoasă datorită ținutelor sale provocatoare. A apărut în vestimentații ieșite din comun la multe dintre competițiile organizate de-a lungul anilor, cucerind bărbații cu formele sale și cu atitudinea extrem de încrezătoare.

ADVERTISEMENT

A făcut senzație la EURO 2024, precum și la Cupa Mondială din Rusia 2018. La un moment dat, internauții i-au atras atenția că ar putea fi arestată din cauza ipostazelor în care a apărut în Emiratele Unite Arabe, unde legile sunt stricte. Cu toate acestea, bruneta nu s-a lăsat intimidată și a continuat să facă ”valuri”.

Având în vedere ședințele foto incendiare pe care le-a realizat în ultima vreme oamenii de pretutindeni au încercat să afle mai multe amănunte despre viața sa. Admiratorii au vrut să știe ce vârstă are, de fapt, după ce s-a vehiculat că ar fi împlinit 33 de ani. În realitate, susține că este mult mai mică.

ADVERTISEMENT

În spațiul virtual apare că s-a născut pe 16 septembrie 1992, însă suportera croată a dat cărțile pe față. Ivana Knoll a dezvăluit că vara trecută a împlinit 26 de ani, ceea ce înseamnă că a reușit să-i păcălească pe mulți. Creatoarea de conținut nu este doar tânără, ci și atrăgătoare, dovadă aprecierile pe care le primește de la fani.

ADVERTISEMENT

Cine este croata care face furori

Ivana Knoll este una dintre cele mai cunoscute suportere femei din lumea fotbalului internațional. Și-a câștigat această titulatură datorită stilul său vestimentar, reușind să fie foarte populară la ora actuală. Cu toate acestea, se știu puține informații despre viața sa privată, preferă să fie discretă în acest sens. Ea a venit pe lume în Germania.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani a povestit că părinții săi sunt originari din Croația. A copilărit vreme de 8 ani în Frankfurt. Ulterior, a studiat la un liceu privat din Bosnia și Herțegovina. Astfel, aceasta a urmat cursurile unei instituții de prestigiu, având o specializare în design, obținută la Zagreb.

De asemenea, frumoasa brunetă a făcut facultatea la Rijeka. Cea mai frumoasă suporteră de la EURO 2024 și-a câștigat existența datorită ocupației de model, meserie cu care a cochetat încă de la o vârstă fragedă. În 2016 tânăra a ajuns până la finala Miss Croația. Mai târziu, a devenit designer vestimentar.

ADVERTISEMENT

În prezent, are o companie care se concentrează pe realizarea de lenjerie intimă. Afacerea este una care îi ocupă mult timp și pe care o promovează intens pe social media. Multe dintre lucrurile pe care le face sunt în culorile tradiționale ale steagului Croației. Are o mare iubire pentru țara sa natală, dar în ultima perioadă își împarte timpul între Statele Unite ale Americii și Croația.

E conștientă că e fata virală de la Cupa Mondială, dar nu e doar atât. E DJ și producătoare, pe social media precizând că și-a construit întreaga carieră pe cont propriu. Are show-uri sold out de fiecare dată și este mândră de evoluția sa.

„Am învățat să mixez. Am învățat să produc. Sunt propriul meu agent și îmi organizez singură concertele. Sunt propriul meu manager și semnez contracte cu case de discuri”, se arată într-o postare de pe .

Ivana Knoll a strâns o mică avere de pe urma pasiunii sale pentru modă, dar și mulțumită contractelor de imagine pe care le semnează. Potrivit publicației , frumoasa brunetă are în conturile bancare aproape 1,5 milioane de dolari.