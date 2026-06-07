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Câți ani are, de fapt, suportera care a făcut furori la Cupa Mondială din Rusia. Toată lumea a rămas șocată

Care este în realitate vârsta admiratoarei care a făcut senzație la Cupa Mondială din Rusia. Puține persoane știau adevărul despre identitatea frumoasei influencerițe.
Alexa Serdan
07.06.2026 | 14:15
Cati ani are de fapt suportera care a facut furori la Cupa Mondiala din Rusia Toata lumea a ramas socata
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Vârsta reală a frumoasei Ivana Knoll. Sursa foto. Instagram.com
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A făcut furori la Cupa Mondială din Rusia 2018 și la EURO 2024, iar acum Ivana Knoll surprinde din nou cu o dezvăluire uimitoare. Toată lumea a rămas șocată când a aflat câți ani are, de fapt. Frumoasa vedetă a dat cărțile pe față.

Suportera croată de la EURO 2024, adevărul despre vârsta sa

Ivana Knoll, considerată „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială 2022”, a devenit faimoasă datorită ținutelor sale provocatoare. A apărut în vestimentații ieșite din comun la multe dintre competițiile organizate de-a lungul anilor, cucerind bărbații cu formele sale și cu atitudinea extrem de încrezătoare.

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A făcut senzație la EURO 2024, precum și la Cupa Mondială din Rusia 2018. La un moment dat, internauții i-au atras atenția că ar putea fi arestată din cauza ipostazelor în care a apărut în Emiratele Unite Arabe, unde legile sunt stricte. Cu toate acestea, bruneta nu s-a lăsat intimidată și a continuat să facă ”valuri”.

Având în vedere ședințele foto incendiare pe care le-a realizat în ultima vreme oamenii de pretutindeni au încercat să afle mai multe amănunte despre viața sa. Admiratorii au vrut să știe ce vârstă are, de fapt, după ce s-a vehiculat că ar fi împlinit 33 de ani. În realitate, celebra influenceriță susține că este mult mai mică.

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În spațiul virtual apare că s-a născut pe 16 septembrie 1992, însă suportera croată a dat cărțile pe față. Ivana Knoll a dezvăluit că vara trecută a împlinit 26 de ani, ceea ce înseamnă că a reușit să-i păcălească pe mulți. Creatoarea de conținut nu este doar tânără, ci și atrăgătoare, dovadă aprecierile pe care le primește de la fani.

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Cine este croata care face furori

Ivana Knoll este una dintre cele mai cunoscute suportere femei din lumea fotbalului internațional. Și-a câștigat această titulatură datorită stilul său vestimentar, reușind să fie foarte populară la ora actuală. Cu toate acestea, se știu puține informații despre viața sa privată, preferă să fie discretă în acest sens. Ea a venit pe lume în Germania.

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Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani a povestit că părinții săi sunt originari din Croația. A copilărit vreme de 8 ani în Frankfurt. Ulterior, a studiat la un liceu privat din Bosnia și Herțegovina. Astfel, aceasta a urmat cursurile unei instituții de prestigiu, având o specializare în design, obținută la Zagreb.

De asemenea, frumoasa brunetă a făcut facultatea la Rijeka. Cea mai frumoasă suporteră de la EURO 2024 și-a câștigat existența datorită ocupației de model, meserie cu care a cochetat încă de la o vârstă fragedă. În 2016 tânăra a ajuns până la finala Miss Croația. Mai târziu, a devenit designer vestimentar.

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În prezent, are o companie care se concentrează pe realizarea de lenjerie intimă. Afacerea este una care îi ocupă mult timp și pe care o promovează intens pe social media. Multe dintre lucrurile pe care le face sunt în culorile tradiționale ale steagului Croației. Are o mare iubire pentru țara sa natală, dar în ultima perioadă își împarte timpul între Statele Unite ale Americii și Croația.

E conștientă că e fata virală de la Cupa Mondială, dar nu e doar atât. E DJ și producătoare, pe social media precizând că și-a construit întreaga carieră pe cont propriu. Are show-uri sold out de fiecare dată și este mândră de evoluția sa.

„Am învățat să mixez. Am învățat să produc. Sunt propriul meu agent și îmi organizez singură concertele. Sunt propriul meu manager și semnez contracte cu case de discuri”, se arată într-o postare de pe Instagram.

Ivana Knoll a strâns o mică avere de pe urma pasiunii sale pentru modă, dar și mulțumită contractelor de imagine pe care le semnează. Potrivit publicației Surprisesports, frumoasa brunetă are în conturile bancare aproape 1,5 milioane de dolari.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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