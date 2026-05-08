Câți ani are, de fapt, Victor Pițurcă. Ce face de arată atât de tânăr

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a spus câți ani are, de fapt. Cunoscutul sportiv, care a avut o relație sentimentală extraconjugală cu balerina Vica Blochina, a dat cărțile pe față. Ce face de arată atât de tânăr.

Victor Pițurcă, adevărul despre vârsta sa reală

Data de 8 mai este una cu o semnificație deosebită pentru Victor Pițurcă. Foarte mulți oameni nu știu că fostul tehnician român își aniversează ziua de naștere, moment în care împlinește 70 de ani. Vârsta sa din actul de identitate pare că nu este deloc cea pe care o afișează, fostul fotbalist fiind mult mai tânăr în realitate.

E un personaj marcant în istoria ultimelor decenii de la Steaua, echipă despre care a făcut mereu Recent, a povestit ce s-a întâmplat la o petrecere a formației, subliniind că în perioada următoare lucrurile se vor mișca foarte bine și că vor exista semnări de documente extrem de importante.

După ce a făcut o a dezvăluit cum va arăta aniversarea sa. Cu toate că schimbă prefixul și e un motiv de mare sărbătoare, fostul jucător a transmis că nu face nimic special. Cel mai probabil va petrece alături de persoanele dragi din viața sa și cu Edan, fiul din relația cu Vica Blochina.

În schimb, susține că are de gând să treacă peste dieta pe care o ține cu strictețe. Victor Pițurcă și-a propus să fie în formă maximă, activitatea fizică fiind primordială în cazul său. Sportul nu lipsește din viața sa, dovadă că este un element cheie care îl ajută să aibă o greutate optimă. Pe de altă parte, nu pune presiune asupra sa.

„Nu fac nimic, în afară de faptul că fac sport, mănânc echilibrat, nu le am cu băuturile alcoolice. Făceam multe abdomene când eram cu echipa, acum nu mai fac atâtea, dar, în general, fac 2-3 ore de sport pe zi”, a explicat fostul sportiv, pentru .

Cine este Victor Pițurcă

Victor Pițurcă este un nume sonor în fotbalul românesc. Sportivul care s-a născut pe 8 mai 1956, în localitatea Orodel din județul Dolj, este supranumit „Satana”. Cea mai mare parte a carierei sale a fost la Steaua, unde a activat în perioada 1983-1989. A jucat în 174 de meciuri, marcând 137 de goluri.

Una dintre marile reușite alături de această formație este cucerirea Cupei Campionilor Europeni, în 1986. Mai exact, este vorba de o premieră pentru un club din Estul Europei. De asemenea, a câștigat Supercupa Europei, în 1987, cinci titluri naționale și patru Cupe ale României.

În palmaresul sportiv se găsește și trofeul „Gheata de Bronz” a Europei. La acest capitol Victor Pițurcă este devansat doar de către turcul Tanju Çolak (Galatasaray Istanbul) – 39 de goluri și de danezul John Eriksen (Servette Geneva) – 36 goluri.

Mai mult decât atât, peste un deceniu a fost selecționer al echipei naționale. Ca și tehnician a pregătit Steaua în trei mandate diferite, echipă cu care a obținut un titlu național. L-a cucerit în sezonul 2000/2001.