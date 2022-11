Câți ani de pușcărie riscă maneliștii acuzați că au înșelat statul. Avocata Maria Vasii: „Vorbim de formă agravantă”

Maneliștii căutați de procurori și polițiștii, acuzați că au prejudiciat statul cu suma de 553.000 de lei, riscă ani grei de pușcărie! Dacă faptele de care aceștia sunt suspectați vor fi confirmate de instanță, aceștia ar putea petrece la ”răcoare” chiar și 10 ani!

Avocata Maria Vasii dezvăluie câți ani de pușcărie riscă maneliștii acuzați că au prejudiciat statul

Contactată de FANATIK, , specializată în Drept Penal, a dezvăluit ce s-ar putea întâmpla cu interpreții de muzică de petrecere dacă toate infracțiunile de care sunt acuzați se vor dovedi a fi reale.

Reamintim că polițiștii din Ilfov și procurorii au efectuat mai multe percheziții marți, 15 noiembrie 2022, iar printre persoanele vizate în acest mega-dosar de fraudare a statului figurează și

În această speță, Cristi Dules și Dan Bursuc au calitatea de martori, potrivit informațiilor furnizate de

Maneliștii sunt acuzați de înșelăciune și tentativă de înșelăciune, dar și fals sub semnătură privară. Procurorii susțin că aceștia ar fi cerut ilegal ajutoare de la stat pentru niște concerte fictive în perioada pandemiei.

„Vorbim despre formă agravantă”

„Dacă este forma de bază, pedeapsa cu închisoarea e până la trei ani. Dacă este forma agravantă, pedeapsa e de cinci ani. Contează și prejudiciul, în mod evident”, a declarat avocata Maria Vasii pentru FANATIK.

FANATIK i-a prezentat, pe scurt, speța despre care vorbim, iar avocata consideră că aici vorbim despre înșelăciune în formă agravantă: „Există și concurs de infracțiuni. În astfel de cazuri, se pot lua infracțiunile și distincte. În acest caz, se poate da pedeapsa cea mai mare plus o treime din total. Din ce îmi spuneți, aici vorbim despre formă agravantă, dacă au fost solicitate ajutoare pe perioada pandemiei. Vorbim despre prejudicirea de fonduri europene, iar pedeapsa aici poate merge până la 10 ani”.

FANATIK a luat legătura cu doi dintre cei care sunt implicați în acest dosar care a cutremurat lumea manelelor. Dan Bursuc a negat știrea, ba chiar a fost surprins când a aflat, în timp ce la sediul firmei sale, spunând că nu știe ce fel de documente au căutat oamenii legii.

Reacția lui Cristi Dules, chemat la martor în dosar

„Jur că nici eu nu știu ce se întâmplă mai mult decât că au venit unde era sediul firmei mele. Au căutat niște acte pe care nu le-au găsit.

Pur și simplu, nu știu ce anume au căutat. Eu am fost om corect. Mi-am făcut firma asta de mulți ani. Am contabilă, plătesc dările și impozitele la stat. Am fost un om corect, așa că mai departe aștept să mă duc acolo (n.r.: la audieri).

Să văd despre ce e vorba și apoi voi da o declarație completă, după ce voi ști de ce am fost chemat. Este vorba despre 70, 80 de persoane într-un singur dosar, din mai multe județe. Pe mine acum m-au chemat ca martor”, ne-a spus Cristi Dules.

Procurorii Parchetului Buftea și polițiștii ilfoveni au efectuat percheziții la 73 de persoane suspecte de tentativă de înșelăciune și înșelăciune. Au fost vizați maneliști din mai multe județe precum Ilfov, Gorj, Dâmbovița și Dolj.