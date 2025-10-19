Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a atins deloc de ei în ultimii 20 de ani

Ion Ţiriac nu a cheltuit nimic din pensia încasată de la stat. Astfel, milionarul a pus banii deoparte, iar în ultimii 20 de ani, în contul său a ajuns să se strângă o sumă de-a dreptul fabuloasă.

Ce pensie încasează Ion Țiriac de la statul român

Ion Țiriac se poate lăuda cu o avere fabuloasă. Acesta a reușit să construiască un adevărat imperiu și a investit în mai multe domenii. Iar toate acestea i-au adus în conturi o mulțime de bani.

Ion Țiriac are o avere estimată la peste 2,1 miliarde de dolari. Iar pe lângă banii pe care îi încasează din afaceri, miliardarul mai are și o pensie de la statul român, care nu poate fi trecută cu vederea.

Mai exact, Ion Țiriac încasează lunar o pensie de 12.000 de lei de la stat. În 1999 însă, el a decis să pună banii într-un cont bancar. Astfel, nu s-a mai atins de ei de atunci și până în prezent.

Câți bani a adunat Ion Țiriac în ultimii 20 de ani

Dacă ar fi să facem un calcul simplu, din 1999 și până în prezent, Ion Țiriac a strâns peste 750.000 de euro. Iar aceasta este suma adunată strict din pensie, fără alte dobânzi pe care cel mai probabil acesta le încasează de asemenea.

Pentru unii e o adevărată avere, însă iată că pentru miliardar sunt niște bani puși deoparte. Și totuși cum de încasează Ion Țiriac o pensie atât de mare? Acesta a fost timp de 20 de ani ofițer la Ministerul de Interne.

Astfel, acesta a ieșit la pensie cu grad de colonel. , acesta nu a acordat niciodată o atenție deosebită pensiei pe care o încasează de la stat.

De altfel întrebat la un moment dat ce pensie are, miliardarul a părut rușinat și dezvăluia că nici măcar asta nu știe. Mai exact, el nu ar fi cerut niciodată detalii legate de acest subiect.

„Nici nu ştiu ce pensie am. Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am. Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, dezvăluia Ion Țiriac.

Viața miliardarului nu a fost mereu una ușoară

Chiar dacă acum este un prosper om de afaceri și are în conturi sume fabuloase, viața lui Ion Țiriac nu a fost mereu una ușoară. Pentru că s-a născut în 1939, acesta a prins atât comunismul cât și cel de-al Doilea Război Mondial.

. Și chiar el recunoaște că au fost și momente în care s-a temut pur și simplu pentru viața lui.

Într-un interviu acordat pentru I Am Sport Magazine, fostul mare tenismen a mai adăugat și că toate cele întâmplate la acea vreme l-au motivat să devină omul care e astăzi și să își depășească condiția.

„Am văzut bombardamentele deasupra capului meu, am crescut în anii ’50 cu foamete și cu diverse restricții care erau în vremea aceea. Și uite că am avut o viață senzațională, n-aș putea s-o compar cu a nimănui.

Fără să pot să aleg, tot ceea ce am făcut s-a lipit de mine ca o pasiune. Voi m-ați întrebat despre motivație. Am ajuns mereu acolo unde mi-am dorit? Nu! Eu am făcut greșeli enorme!”, a povestit Ion Țiriac.