Câți bani a adunat Mihai Neșu din donațiile oamenilor pentru construirea Complexului de Recuperare ”Sfântul Nectarie”. Suma e una uriașă

Mihai Neșu a reușit să adune o sumă record din donațiile oamenilor pentru construirea Complexului de Recuperare ”Sfântul Nectarie”. Chiar el povestește că lucrurile au mers mai bine decât ar fi sperat.

Cine este Mihai Neșu

Mihai Neșu are 42 de ani, iar în perioada 2003 – 2008 a fost fundaș la FCSB. Viața lui avea să se schimbe total în luna mai a anului 2011. Atunci, fotbalistul a trecut printr-un episod dureros.

Evolua în Țările de Jos, la FC Utrecht, iar viața lui părea că merge în direcția cea bună. Totul până când fostul fundaș s-a ciocnit violent la un antrenament de coechipierul Alje Schut.

Acesta a suferit leziuni grave la coloană, care au dus la paralizie. În urma incidentului, cariera sa a luat sfârșit. Iar drept rezultat, Mihai Neșu a decis să se concentreze pe activități caritabile și religioase.

Cât de dificilă a fost construcția centrului de recuperare

Mihai Neșu a construit Centrul de Recuperare ”Sfântul Nectarie” din Oradea. Locația fost pusă pe picioare din donații și sponsorizări.

Iar fostul fotbalist recunoaște că a primit mai mult ajutor decât s-ar fi așteptat. O mulțime de persoane au început să trimită bani. Și cea mai avantajoasă a fost donația de doi euro lunar, pentru care românii au optat.

”(n.r. Reporter: Au fost momente când părea imposibil de realizat acest centru?) Nu prea au fost. Din momentul în care am avut gândul ăsta și am început să proiectăm și apoi să mergem după actele necesare, după autorizații, strângerea de fonduri, oamenii au început să ne ajute, donațiile au început să vină, noi am început șantierul în 1 iunie 2021, când aveam un milion de euro în cont, am început șantierul și l-am derulat astfel încât…

La început ne-am gândit să nu rămânem fără bani, dar după aia n-am mai avut nicio opreliște, pentru că banii au venit mereu, nu am mai avut opreliști, în special de la cei care s-au abonat la acel număr cu SMS la 8844 și donează doi euro lunar”, a povestit Mihai Neșu, pentru .

Câți bani a adunat Mihai Neșu din donațiile oamenilor

Deși poate părea greu de crezut, Mihai Neșu a reușit să strângă patru milioane de euro strict din donațiile oamenilor. Alte trei milioane de euro au fost strânse din sponsorizări și nu numai.

Niciodată nu a simțit că proiectul va fi abandonat. Astfel, a devenit realitate.

„Din campania (n.r. cu mesajele) asta am strâns deja peste patru milioane de euro din cei șapte milioane pe care i-am strâns în această campanie (n.r. cu centrul de recuperare), restul venind din sponsorizări de la firme, donații, de la oameni. Și niciodată nu am simțit că se îngreunează proiectul, tot timpul am mers bine.

Am putut să cumpărăm materiale de calitate, nu am fost niciodată restrânși să calculăm, chiar dacă la început credeam că o să fie mai ieftin, dar apoi, când am văzut ce amploare are proiectul, ne-am dat seama că o să coste mult mai mult”, a mai declarat Mihai Neșu pentru sursa citată.