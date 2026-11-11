Câți bani a ajuns să câștige Cristian Chivu la Inter și cum i-a adus Parmei peste 91 de milioane de euro

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Și-a început ucenicia la academia lui Inter, acolo unde a preluat echipa U17 în sezonul 2019-2020. A antrenat în academie nu mai puțin de 5 sezoane (ultimile două la Primavera), câștigând două titluri de campion. Cristian Chivu a făcut pasul spre fotbalul mare în sezonul 2024-2025, atunci când a preluat Parma, o echipă aflată în dificultate.

De la 100.000 de euro pe an, la contractul de 4 milioane

În perioada în care a fost antrenor la Inter Primavera (U19) (2021–2024), salariul lui Cristi Chivu nu a fost dezvăluit oficial de club, dar surse din presa sportivă italiană (Calcio e Finanza, La Gazzetta dello Sport) au estimat câștigurile sale între 100.000 și 200.000 de euro net pe an.

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Cristian Chivu a preluat Parma pe 18 februarie 2025, după etapa a 25-a din Serie A. Echipa se afla pe locul 18 din 20, primul loc retrogradabil, cu 20 de puncte, la un punct de Empoli, ocupanta locului 17. A debutat în etapa a 26-a, pe 22 februarie, cu o victorie acasă, 2–0 cu Bologna. În cele 13 etape cu Chivu pe bancă, Parma a adunat 16 puncte și a încheiat sezonul pe locul 16, cu 36 de puncte, suficient pe a rămâne în Serie A.

FANATIK de la vremea respectivă, Cristian Chivu a semnat cu Parma un contract în valoare de 700.000 de euro net pe sezon. Un salariu modest pentru nivelul campionatului Italian, dar antrenorul român era practic debutant în serie A și în fotbalul de seniori. După ce Chivu a salvat echipa de la retrogradare, Parma i-a propus un contract pe două sezoane, până la 30 iunie 2027, cu aproximativ 900.000 de euro pe sezon (potrivit La Gazzetta dello Sport). Un salariu de bază de 800.000–900.000 de euro net, care putea ajunge la 1 milion de euro net pe sezon cu bonusuri de performanță.

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Chivu – Parma, un “mariaj” benefic pentru ambele părți

Negocierile erau aproape încheiate. Lucrurile erau clare, mai rămăseseră câteva detalii de pus la punct, iar întâlnirea de pe 5 iunie 2025 trebuia să finalizeze acordul. La sediul Parmei s-a prezentat însă doar agentul său, Pietro Chiodi. Chivu a rămas la Milano pentru discuțiile cu Inter, iar pe 9 iunie Parma a anunțat rezilierea de comun acord. Chivu urma să semneze cu Inter.

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Dar scurta sa aventură de la Parma a fost cât se poate de fructuoasă, atât pentru antrenor, cât și pentru club. Chivu a primit oportunitatea de a intra în fotbalul de seniori și de a prelua banca unei echipe de Serie A. Desigur, o echipă aflată în plin sezon și într-o situație delicată, dar compromisul a meritat. Chivu a reușit să mențină Parma în prima ligă, iar cota sa a crescut considerabil.

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De partea cealaltă, Parma nu doar s-a salvat de la retrogradare; a reușit în vara respectivă o campanie de transferuri excepțională. Parma a încasat peste 91 milioane euro din vânzări de jucători, iar acest lucru ar fi fost imposibil în cazul retrogradării în serie B. Chivu a salvat Parma de la retrogradare și a adus câteva zeci de milioane de euro în plus în conturile clubului. Printre cele mai importante vânzări din acea perioadă de transferuri s-a numărat și internaționalul român Dennis Man:

Giovanni Leoni (18 ani), Liverpool – 29,45 milioane euro

Yoan Bonny (21 ani), Inter – 24,6 milioane euro

Simon Sohm (24 ani), Fiorentina – 15 milioane euro

Dennis Man (26 ani), PSV – 9,1 milioane euro

Hernani (31 ani), Monza – 5 milioane euro

Levik (22 ani), Trabzonspor – 4 milioane euro

Inter, un salt de milioane. De la retrogradare la scudetto, via Champions League

Inter a anunțat numirea lui Chivu pe 9 iunie 2025 și a confirmat că primul contract era valabil până la 30 iunie 2027. A fost practic un sezon de probă pentru antrenorul familiarizat cu Inter, care a deprins meseria în academia Interului, dar care, în ciuda succesului de la Parma, avea mai puțin de un sezon experiență la seniori.

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În ceea ce privește contractul său, sursele concordă. La Repubblica anunța la vremea respectivă 2,5 milioane euro net, în timp ce salaryleaks.com publică 4,6 miloane euro înainte de taxe (brut). Inter a oficializat prelungirea înțelegerii până în 2028 pe 18 iunie 2026, după ce Chivu a câștigat campionatul și Cupa Italiei. Desigur, în condiții financiare superioare.

Salaryleaks.com indică o sumă de 7,4 milioane euro pe an (înainte de taxe și fără bonusuri). Contract care îl plasează pe Chivu în partea superioară a clasamentului contractelor de antrenor din Serie A. Dincolo de suma în sine, aceasta este o recunoaștere a valorii antrenorului într-un fotbal pretențios și matur.

Antrenor Club Suma bruta Suma neta Net cu bonusuri Luciano Spaletti Juventus 11,2 6 7 Gian Piero Gasperini Roma 9,3 5 5 Massimiliano Allegri Napoli 8,4 4,5 5,5 Cristian Chivu Inter 7,4 4 5 Ruben Amorim Milan 7,4 4 4 Maurizion Sarri Atalanta 6,4 3,5 5,5

sursa – salaryleaks.com

Noul contract se întinde pe o perioadă de 2 ani și consfințește anvergura europeană a lui Chivu. Într-adevăr, antrenor român prin cetățenie și pașaport, dar Italian prin formare și experiență. Un antrenor care și-a fructificat admirabil toate atuurile. Este practic imposibil să ajungi pe banca unui club de top fără a fi jucat anterior la acel nivel. Evident, există excepții, dar acestea rămân excepții. Crivu și-a valorificat cariera și CV-ul de fotbalist și le-a dublat cu scoală, muncă și răbdare. Acestea sunt ingredientele unui traseu profesional cu adevărat de excepție.

Un singur alt nume din fotbalul românesc ar fi putut avea o traiectorie similară – Adrian Mutu. Cariera și numele de fotbalist justificau cu prisosință această oportunitate, dar cariera de antrenor începută într-un fotbal mult inferior (cel românesc) l-au tras înapoi, iar revenirea este acum infinit mai dificilă.