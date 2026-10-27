Câți bani a băgat Viorel Păunescu pentru a salva Steaua de la desființare. Exclusiv

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Dumitru Dragomir a dezvăluit, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, suma uriașă pe care Viorel Păunescu ar fi investit-o în Steaua pentru a menține clubul în viață. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că omul de afaceri a cheltuit peste 15 milioane de dolari, echivalentul, în opinia sa, a 70-80 de milioane în prezent. Dragomir a povestit și împrejurările în care Păunescu a ajuns să renunțe la echipă.

Dumitru Dragomir dezvăluie câți bani a investit Viorel Păunescu în Steaua: „Peste 15 milioane!”

Invitat la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, l-a avut în istoria Stelei, într-o perioadă în care clubul trecea prin schimbări importante. Fostul șef al LPF consideră că omul de afaceri, alături de George Păunescu, a avut un rol decisiv în continuarea activității echipei. Dragomir susține că, în contextul transformărilor prin care trecea fotbalul românesc, Steaua risca să dispară dacă nu găsea finanțatori.

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„Nea Viorel a salvat-o pe Steaua. Încă o dată, dacă Păunescu nu ar fi luat Steaua, ar fi trebuit să se desființeze, la fel ca și Victoria. Babiuc era ministru și a venit un ordin de la UEFA să nu mai fie cluburi departamentale, iar ei nu aveau ce face, trebuiau să găsească unul care să bage banii. Ăștia au fost George și Viorel Păunescu. Ei au avut bani mulți de tot și câțiva ani de zile a băgat bani mulți Viorel. După părerea mea și erau bani atunci, a băgat peste 15 milioane, în ziua de azi însemnând 70-80 de milioane”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dragomir îl compară pe Viorel Păunescu cu Gigi Becali: „De douăzeci și ceva de ani ține echipa pe banii lui”

Pornind de la investițiile făcute de Viorel Păunescu, Dumitru Dragomir a adus în discuție și situația actuală a FCSB. Fostul conducător al LPF consideră că Gigi Becali joacă un rol asemănător celui avut de Păunescu în trecut, prin finanțarea echipei din propriile resurse. Dragomir i-a criticat dur pe cei care îl contestă pe patronul FCSB și a susținut că plecarea acestuia ar putea pune clubul într-o situație dificilă.

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„Așa face Becali acum. De douăzeci și ceva de ani, Gigi ține echipa pe banii lui, iar ăștia îl înjură. Dacă pleacă Becali, praful se alege, ajunge ca CSA. Cei care îl înjură sunt doar analfabeții și cei care nu cunosc. În momentul în care te înjură cineva nevinovat, ăla este un nemernic”, a continuat Dragomir.

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De ce a renunțat Viorel Păunescu la Steaua: „Când au semnat actele, parcă a câștigat la loto”

Dumitru Dragomir a explicat și . Potrivit fostului președinte al LPF, problemele financiare întâmpinate de frații Păunescu au făcut tot mai dificilă susținerea clubului. Dragomir a relatat că Viorel Păunescu ajunsese să se întrebe cât timp mai putea continua să investească în echipă. În cele din urmă, cedarea clubului ar fi reprezentat, în opinia sa, o eliberare de o povară financiară considerabilă.

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„Păunescu și cu George au avut o cădere, când Constantinescu s-a repezit tare în ei. Atunci au pierdut bani mulți, au vândut proprietăți. Viorel mai avea bani, dar nu știa dacă mai poate trăi, începuse să sărăcească. Viorel, când apăruseră problemele, voia să scape de Steaua. Mi-a zis: «Am cheltuit destul, cât să mai dau?». A băgat Păunescu bani un an, doi ani, trei ani, până s-au golit buzunarele. Când au semnat actele, Viorel Păunescu parcă a câștigat la loto că a scăpat de Steaua”, a încheiat Dumitru Dragomir.